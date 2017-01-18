120 энергетиков на старте

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20 января 2017, 09:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
С 25 по 27 января в Красноярске на лыжном стадионе «Динамо» пройдут соревнования по лыжным гонкам среди Группы компаний «Россети». В мероприятии примут участие 120 спортсменов-энергетиков со всей России.
В программе соревнований: индивидуальная гонка среди мужчин и женщин на дистанции 10 км и 5 км соответственно, и смешанная эстафета. Спортивное мероприятие проводится с целью популяризации здорового образа жизни, повышения интереса работников компаний Группы Россети к систематическим занятиям спортом и физической культурой.
«В течение всего года на территории разных регионов России будут проходить соревнования в различных видах спорта: лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, хоккей, плавание, настольный теннис, баскетбол, шахматы, - отмечает директор по управлению персоналом – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири» Светлана Романова. - Нашей компании выпала честь первой принимать коллег-спортсменов».
По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучший результат, получат право представлять компанию «Россети» во всероссийских спортивных мероприятиях, проводимых при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации в 2017 году.