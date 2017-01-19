Для удобств потребителей энергосбытовых компаний Северного Кавказа улучшен сервис дистанционной оплаты за электроэнергию

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20 января 2017, 09:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Гарантирующие поставщики электроэнергии, управляемые МРСК Северного Кавказа на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестана, расширяют спектр услуг для абонентов.
Для удобства потребителей энергокомпаниями открыты Личные кабинеты на корпоративных сайтах АО «Севкавказэнерго», АО «Каббалкэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и АО «Ингушэнерго». В «Личном кабинете потребителя» реализована возможность проведения самостоятельной регистрации. Если раньше доступ в Личный кабинет предоставлялся в энергосбытовых отделениях Обществ, то сейчас потребитель может регистрироваться самостоятельно, существенно облегчив себе процесс оплаты за потребленную электроэнергию.
Для облегчения процедуры регистрации на странице входа в Личный кабинет http://www.gp-lc.ru/ размещена пошаговая инструкция, следуя которой можно зарегистрироваться, ввести показания приборов учета, сформировать платежную квитанцию и оплатить услуги по электроснабжению с помощью дебетовой карты. Кроме того, Личный кабинет хранит историю платежей, историю показаний счетчиков, что делает сервис максимально удобным инструментом для абонентов без специального посещения отделения энергосбытовой компании.
«Для регистрации в Личном кабинете (ссылка http://www.gp-lc.ru/register/) абоненту достаточно всего лишь ввести свой платёжный код и ФИО, по которым будет произведена первичная идентификация в базе данных. Если по какой-то причине по данным ФИО определить абонента не удается, система предложит ввести номер установленного счетчика», - пояснил главный специалист отдела технической поддержки департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» Мурат Шидаков.
Если данные введены корректно, абоненту будет предложно внести номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на который и будет отправлено письмо с учетными данными для входа в Личный кабинет. Самостоятельно зарегистрировавшимся в системе настоятельно рекомендовано при первой же возможности сменить пароль на свой собственный.