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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Для удобств потребителей энергосбытовых компаний Северного Кавказа улучшен сервис дистанционной оплаты за электроэнергию

Для удобств потребителей энергосбытовых компаний Северного Кавказа улучшен сервис дистанционной оплаты за электроэнергию

20 января 2017, 09:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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Гарантирующие поставщики электроэнергии, управляемые МРСК Северного Кавказа на территории Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Дагестана, расширяют спектр услуг для абонентов.

Для удобства потребителей энергокомпаниями открыты Личные кабинеты на корпоративных сайтах АО «Севкавказэнерго», АО «Каббалкэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и АО «Ингушэнерго». В «Личном кабинете потребителя» реализована возможность проведения самостоятельной регистрации. Если раньше доступ в Личный кабинет предоставлялся в энергосбытовых отделениях Обществ, то сейчас потребитель может регистрироваться самостоятельно, существенно облегчив себе процесс оплаты за потребленную электроэнергию.

Для облегчения процедуры регистрации на странице входа в Личный кабинет http://www.gp-lc.ru/ размещена пошаговая инструкция, следуя которой можно зарегистрироваться, ввести показания приборов учета, сформировать платежную квитанцию и оплатить услуги по электроснабжению с помощью дебетовой карты. Кроме того, Личный кабинет хранит историю платежей, историю показаний счетчиков, что делает сервис максимально удобным инструментом для абонентов без специального посещения отделения энергосбытовой компании.

«Для регистрации в Личном кабинете (ссылка http://www.gp-lc.ru/register/) абоненту достаточно всего лишь ввести свой платёжный код и ФИО, по которым будет произведена первичная идентификация в базе данных. Если по какой-то причине по данным ФИО определить абонента не удается, система предложит ввести номер установленного счетчика», - пояснил главный специалист отдела технической поддержки департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» Мурат Шидаков.

Если данные введены корректно, абоненту будет предложно внести номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на который и будет отправлено письмо с учетными данными для входа в Личный кабинет. Самостоятельно зарегистрировавшимся в системе настоятельно рекомендовано при первой же возможности сменить пароль на свой собственный.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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