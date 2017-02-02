Выставка "Город света – территория будущего"

Рады сообщить, что совсем скоро стартует череда выставок «Город света» 2017 года. Уже 16 февраля компания СУПР приглашает Вас посетить первую в этом году выставку, организованную ассоциацией «Русский Свет», под названием «Город света – территория будущего». Мероприятие состоится в инновационном научно-технологическом центре «Сколково» (г. Москва).

На мероприятие, предназначенном как для действующих, так и для потенциальных клиентов компании «Русский Свет», съедутся гости из Москвы и МО, а также из Тверской и Тульской областей.

Свою продукцию 16 февраля на выставке продемонстрируют около 50 компаний-поставщиков и производителей свето- и электротехники.

Деловая программа – неотъемлемая часть «Города Света» (семинары, круглые столы, лекции, бизнес-тренинг по технике стимулирования продаж и т.п. не дадут заскучать). В специализированной зоне «Мастерские» пройдет мастер-класс по брендам производителей электротехнической продукции.

Посетив зону «Зажги новую звезду!», Вы познакомитесь с новинками рынка электротехники 2017 года. Каждый гость мероприятия сможет отдать свой голос за самую многообещающую, по его мнению, новинку.

Представители заводов-производителей расскажут, на что стоит обратить внимание при выборе кабельно-проводниковой продукции в зоне «Кабель без опасности».

После завершения деловой части мероприятия по традиции будут разыграны подарки от экпонентов выставки. А все участники электротехнического квеста получат шанс выиграть главный приз – IPhone 7. Чтобы стать участником квеста нужно просто в течение дня посещать стенды участников, семинары, лекции, тематические зоны, давать правильные ответы на вопросы и проголосовать за новинку 2017 года.

Компания СУПР – поставщик кабельной продукции оптом – ждёт Вас в «Городе Света» 16 февраля 2017г.

Место проведения выставки: г. Москва, ул. Большой Бульвар, 42, стр.1, ИЦ Сколково (Технопарк «Сколково»), стенд СУПР № 40.

Открытие выставки в 10:45.

Регистрация начнется в 10:00.