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Отраслевые новости: Энергетика

На Колымской ГЭС завершили работы по сборке гидроагрегата №3 после капитального ремонта

На Колымской ГЭС завершили работы по сборке гидроагрегата №3 после капитального ремонта

20 февраля 2017, 17:16
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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На Колымской ГЭС им. Фриштера Ю.И. после окончания капитального ремонта полностью завершена сборка гидроагрегата №3. Сейчас персонал станции совместно с работниками подрядных организаций выполняют пусконаладочные испытания. Также идет наладка модернизированных систем технического водоснабжения, тепло- и виброконтроля и систем автоматического управления гидроагрегата.

Пусконаладочные испытания должны показать, насколько качественно произведен ремонт. По их результатам гидроагрегат будет пробно включен в сеть на 72 часа. Вывести гидроагрегат из капитального ремонта планируется 28 февраля 2017 года.

Капитальный ремонт основных узлов гидроагрегата №3 и модернизация его систем значительно повышают надежность и эксплуатационные характеристики оборудования, а также позволят в дальнейшем снизить затраты на эксплуатацию и ремонт.

Капитальный ремонт гидроагрегата №3 выполнен в рамках Производственной программы филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» на 2014-2018 г.г., которая направлена на обеспечение системной надежности, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования, обеспечение экологической безопасности, обеспечение безопасности оборудования и гидротехнических сооружений. Согласно данной программы к 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт всех пяти гидроагрегатов Колымской ГЭС и модернизацию основных систем и узлов гидроагрегатов.

Компания: ПАО "РусГидро"
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