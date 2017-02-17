Студенты из Китая посетили Центр управления сетями филиала "Свердловэнерго"

Группа студентов, проходящих обучение в УрФУ им. первого Президента Б.Н.Ельцина по программе Electrical Engeneering в рамках проекта «Зимний Университет УрФУ», посетила Центр управления сетями филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», который осуществляет оперативно-технологическое управление линиями электропередачи 110 кВ на Среднем Урале.



На экскурсии студенты узнали, как работает система управления региональным сетевым комплексом, в чем заключается специфика работы диспетчеров. Большой интерес у участников мероприятия вызвала интеллектуальная система управления электросетевым комплексом PSI control. Эта система обладает возможностью выполнения различных расчетов электрических режимов при создании ремонтных схем или при ликвидации аварий. Cистема контролирует последовательность выполнения переключений и, в случае каких-либо нарушений выдает сообщение о запрете выполнения операций, что исключает возникновение «человеческого фактора» при работе персонала, в том числе, и при ликвидации технологических нарушений.



Напомним, что в УрФУ им. первого Президента Б.Н.Ельцина по программе Electrical Engeneering в рамках проекта «Зимний Университет УрФУ» приехало более 50 студентов из Китая. Иностранные студенты познакомятся с разными образовательными и научными направлениями подготовки, которые есть в Университете, а также с особенностями исторического и культурного развития Урала. Организаторы мероприятия, которыми являются Департамент международных образовательных программ УрФУ и профильные институты УрФУ, планируют привлечь их для продолжения учебы в Уральском федеральном университете.



Стоит отметить, что ОАО «МРСК Урала» и Уральский федеральный университет связывает многолетнее сотрудничество по различным направлениям деятельности. Так, по совместной инициативе и при непосредственной поддержке ОАО «МРСК Урала» в УрФУ сегодня успешно функционирует базовая кафедра «Электроэнергетика». Новая кафедра стала одним из подразделений Уральского энергетического института (УралЭНИН УрФУ) для обучения студентов по двум направлениям – «Релейная защита и автоматика» и «Электрические сети». Кроме того, профессорско-преподавательский коллектив УралЭНИН и специалисты ОАО «МРСК Урала» совместно работают над рядом научно-исследовательских и конструкторских проектов для развития энергосистемы Урала. Ежегодно студенты энергетических специальностей университета проходят производственную практику в подразделениях энергокомпании.