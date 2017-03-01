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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в опросе Молодежной секции РНК СИГРЭ - "Новые специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики"

РНК СИГРЭ приглашает принять участие в опросе Молодежной секции РНК СИГРЭ - Новые специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики

2 марта 2017, 16:14
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашает специалистов электроэнергетики и смежных отраслей принять участие в опросе о развитии профессионального образования в сфере электроэнергетики. Просим оценить перспективный рейтинг предложенных специальностей/навыков в цифровом значении от 0 (минимальный показатель) до 5 (максимальный показатель).

Вы также можете предложить свои варианты перспективных навыков и умений в отдельном поле.

Цель опроса – определить наиболее востребованные умения, навыки и профессии в отрасли в ближайшей и отдаленной перспективе по мнению экспертного сообщества.

Результаты опроса будут опубликованы на сайте РНК СИГРЭ и использованы в рамках дискуссионной сессии Круглого стола «Новые специальности в электроэнергетике в эпоху цифровой экономики», проводимой на площадке Московского международного салона образования – 2017.

Онлайн форма опроса доступна по ссылке.

Срок предоставления информации - до 15 марта 2017 года.

Благодарим вас за участие! Ваше мнение будет обязательно учтено.

Компания: РНК СИГРЭ
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