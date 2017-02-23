Итоги выставки "Город света – территория будущего"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 марта 2017, 13:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР
16 февраля технопарк научного центра «Сколково» впервые выступил в роли выставочной площадки. «Город света – территория будущего» – выставка, открывшая новую площадку.
Мероприятие вызвало небывалый ажиотаж. В импровизированном "городе" зарегистрировались около 3700 человек (представители компаний-клиентов «Русского Света»). Посетители приехали не только из Москвы и ближайших городов, но и из Тульской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Вологодской областей.
На территории выставочного зала расположились 56 компаний-поставщиков электро- и светооборудования. На стендах совместно с представителями компаний-партнеров работали и сотрудники «Русского Света». Это была слаженная команда единомышленников, поэтому мероприятие прошло на высшем уровне.
Гости «Города света – территория будущего» посещали семинары, мастер-классы и интерактивные программы, проходившие сразу в 5-ти лекториях. Вся территория выставки была поделена на тематические зоны. О том почему следует отдавать предпочтение кабельной продукции, изготовленной в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), рассказали эксперты кабельного рынка в зоне «Кабель без опасности».
Зона «Зажги новую звезду!» вызвала наибольший интерес у гостей. Посетители активно участвовали в голосовании за звание лучшей новинки 2017 года. В ходе борьбы победителями в области светотехники была признана компания Philips (светодиодные лампы линейки Essential), а в области электротехники – компании ABB (электроустановочные изделия Cosmo).
В конце выставочного дня по традиции были разыграны подарки, предоставленные компаниями-партнерами и ассоциацией «Русский Свет». Главный приз – IPhone 7, из Москвы уехал с клиентом «Русского Света» в Иваново.
Вечер завершился торжественной церемонией передачи ключа от «Города Света». 16 марта Махачкала будет встречать профессионалов рынка электротехники, чтобы на 1 день открыть двери «Города Света».