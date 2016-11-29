Алюминиевая Ассоциация поддерживает развитие световой отрасли

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 15:28
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, СВЕТОТЕХНИКА
Алюминиевая Ассоциация и Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель соглашения – содействие в организации производства в России высококачественных компонентов для современных светильников для современных светильников через повышение эффективности работы участников Ассоциаций, а также совершенствование научно-технического и производственного потенциала предприятий Ассоциаций.
По данным заводов-производителей светотехники, на сегодняшний день объем импортируемых цоколей оценивается на общую сумму около 800 млн рублей в год, практически 100 процентов цоколей Е14 и Е27 из алюминия ввозятся из зарубежных стран.
Председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко подчеркнул, что «алюминиевые компании России способны удовлетворять все потребности отечественной светотехнической промышленности в алюминиевых компонентах, а также готовы работать над созданием новых сплавов, подходящих для производства комплектующих для светотехники».
Подписание состоялось на IV Всероссийском светотехническом форуме, проходящем в Саранске. В ходе поездки в Саранск Валентин Трищенко посетил государственное унитарное предприятие «Лисма» - крупнейшего отечественного производителя источников света, где провел переговоры с руководством компании о взаимодействии с производителями и поставщиками алюминиевой продукции.