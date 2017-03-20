"Россети" и Ростехнадзор договорились о расширении сотрудничества

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ Алексей Алешин приняли участие в совместном совещании представителей двух структур, которое состоялось 24 марта в Сочи. В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы взаимодействия «Россетей» и Ростехнадзора.



Во встрече приняли участие более 70 специалистов, включая руководителей и инспекторский состав территориальных управлений Ростехнадзора, а также руководителей дочерних структур «Россетей».



На совещании было отмечено, что взаимодействие между «Россетями» и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору оказывает положительный эффект на всю работу электросетевого комплекса в целом – удельная аварийность по группе компаний «Россети» за 4 года снижена на 50%.



Особое внимание было уделено итогам прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 гг., а также подготовке к предстоящему паводковому и летнему пожароопасному переродам. Текущие результаты демонстрируют улучшение производственных показателей в период повышенных нагрузок.



«Россети» представили новый внутренний документ – Паспорт надежности электросетевой компании. Он будет выдаваться дочерним электросетевым компаниям на основании анализа результатов их деятельности и оценки готовности к работе в самых сложных условиях.



Сотрудники Ростехнадзора проявили интерес к разработке «Россетей». Стороны договорились об участии специалистов надзорного органа в оценке электросетевых компаний, а также об обмене опытом и мнениями для возможного тиражирования проекта на другие компании отрасли.



В рамках совещания Олег Бударгин и Алексей Алёшин подписали двухстороннее соглашение о расширении сотрудничества для обеспечения стабильной работы и развития электросетевого комплекса.



Соглашение предполагает тесное взаимодействие по вопросам промышленной безопасности на опасных производственных объектах, технического обследования и освидетельствования технических устройств, подготовки к осенне-зимнему периоду и его прохождения, выполнения инвестиционной программы, обучения и проверки знаний производственного персонала, сотрудничества при мониторинге научно-технических подходов к обеспечению безопасности электросетевых объектов Российской Федерации.



Отдельно стороны договорились заняться подготовкой в пределах компетенции предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, в том числе, разработке новых законопроектов, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, а также внесению изменений в ранее принятые акты по вопросам обеспечения безопасного функционирования и развития электросетевого хозяйства.