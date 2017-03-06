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Андрей Николаев рассказал о перспективах развития производства оптического волокна в России

16-17 марта в Москве прошла VIII Международная конференция «Transport Networks Russia 2017 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ».

В ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка транспортных сетей связи в России, приняли участие операторы магистральных транспортных сетей, сотовой и фиксированной связи, корпоративных и ведомственных сетей связи, представители научно-исследовательских учреждений, производителей инфраструктурного оборудования, системные интеграторы, консультанты и аналитики рынка, инвестиционные компании, а также деловые и отраслевые СМИ.

Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев рассказал о достигнутых результатах на сессии, посвященной новым драйверам роста эффективности бизнеса магистральных операторов. По всем основным параметрам оптическое волокно, произведенное на заводе в Саранске, ничем не уступает мировым производителям – лидерам отрасли.

Потребление оптического волокна в Мире растет быстрыми темпами. В 2016 году спрос превысил 450 млн. км в год. Прогнозируется увеличение спроса до 500 млн. к 2020 году. В России спрос 2016 году составил 4,5 млн. км оптического волокна.

АО «Оптиковолоконные Системы» с сентября 2016 года начало промышленное производство оптического волокна. В планах на 2017 год произвести 2,2 млн. км оптического волокна, что составляет 50% от объема российского рынка.

Компания: АО "Оптиковолоконные Системы"
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