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Отраслевые новости: Россия

Открыт набор мастеров в программы повышения квалификации Академии WorldSkills

Открыт набор мастеров в программы повышения квалификации Академии WorldSkills

12 апреля 2017, 17:11
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia

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Академия WorldSkills открывает прием заявок на участие в программах повышения квалификации преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения. В 2017 году обучение по направлению «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills» пройдет по 50 наиболее востребованным профессиям.

Обучение состоится на 59 площадках лучших практик Академии WorldSkills. Повышение квалификации проводится на основе лучших отечественных и мировых практик подготовки кадров. Преподавателями программы выступят сертифицированные эксперты WorldSkills Russia. Выпускники программы смогут реализовывать модули профессиональной образовательной программы по конкретным профессиям с учетом стандартов WorldSkills Russia.

Подробнее с программами для мастеров и перечнем площадок лучших практик можно ознакомиться на сайте в разделе Академии. Прием заявок ведется через платформу Академии WorldSkills.

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Компания: WorldSkills
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