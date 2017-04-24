Железные дороги спешат в Крым

Ускорение строительства Керченского моста потребовало изменения сроков ввода подходов к нему. По данным "Ъ", программа развития железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) может быть завершена на год раньше, в 2019 году. Но для этого не хватает 22,6 млрд руб. бюджетных инвестиций, в том числе не менее 16 млрд руб. в ближайшие два года, в то время как сама программа уже подорожала на 11 млрд руб. Раньше дополнительные средства планировалось забрать в Тамань с ветки Междуреченск--Тайшет, отложив его, но угольщикам удалось отстоять сроки проекта.



Программу развития железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) планируют завершить досрочно, в 2019 году вместо 2020 года,— что меняет структуру ее финансирования. Это следует из протокола совещания 23 марта у вице-премьера Аркадия Дворковича (есть у "Ъ"). По документу, целесообразно "опережающее финансирование строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту" в объеме не менее 7 млрд руб. в 2017 году и не менее 9 млрд руб. в 2018 году.



Керченский мост, связывающий Крым с материком, строится с февраля 2016 года, стоит 228 млрд руб. Начало автомобильного движения запланировано на декабрь 2018 года, железнодорожного — на декабрь 2019 года. В апреле министр транспорта Максим Соколов докладывал Владимиру Путину, что работы идут с опережением графика. Планировалось, что проект подходов к портам АЧБ будет завершен в 2020 году, но в марте глава ОАО РЖД Олег Белозеров говорил, что основной объем планируется реализовать к 2019 году. Программа АЧБ синхронизирована с вводом моста, и акцент в финансировании придется на более ранние годы, пояснил собеседник "Ъ" в отрасли. Однако, следует из мартовской презентации ОАО РЖД (есть у "Ъ"), для завершения работ в 2019 году не хватает 22,6 млрд руб. из бюджета (предусмотрено 38 млрд руб. в 2017-2019 годах). Вчера в ОАО РЖД пояснили, что направили свои предложения в Минтранс.



При этом общая стоимость программы подходов к портам АЧБ подорожала и оценивается теперь в 166,1 млрд руб. против 155 млрд руб. на ноябрь 2016 года, следует из презентации ОАО РЖД. Основной объем удорожания пришелся на обход Краснодара (стоимость в 2017-2019 годах 80 млрд руб. против 65,5 млрд). Проведенный технологический и ценовой аудит (ТЦА) выявил потенциал экономии средств в объеме 19,4 млрд руб., из которых приняты были 7,4 млрд руб.



На совещании решено увеличить инвестпрограмму ОАО РЖД на 2017 год на АЧБ на 5 млрд руб., следует из протокола. Как рассказывает собеседник "Ъ", знакомый с ходом обсуждения, предлагалось перебросить эти 5 млрд руб. с проекта развития участка Междуреченск--Тайшет (развитие БАМа и Транссиба) со сдвижением его сроков за рубеж 2020 года. Но, заверил другой источник в отрасли, от этого решения отказались. "Междуреченск--Тайшет — узкое место, ограничивающее движение грузов между Востоком и Западом,— говорит он.— Уже сейчас участок загружен на 100%, хотя его легче развивать, чем более сложные Иркутск--Слюдянка или Западный БАМ. Более того, исторически недооценивался потенциал грузов из Кузбасса". Идея о переброске средств просуществовала недолго и была вызвана отставанием по срокам ввода линии Кызыл--Курагино, добавляет собеседник "Ъ", однако потом правительство удалось убедить, что грузовая база и так достаточна. В итоге в протокол вошло поручение о сохранении неизменными сроков ввода участка Междуреченск--Тайшет.



Где в таком случае будут изысканы необходимые средства, пока неясно: в протоколе Минтрансу, Минфину и ОАО РЖД дано поручение представить предложения по источникам финансирования. Незначительную сумму (1,15 млрд руб.), уточнил собеседник "Ъ" в отрасли, планируют перебросить на АЧБ с программы развития железных дорог Северо-Запада и ряда других программ.



Источник: Коммерсант.

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