"Ленэнерго" в два раза увеличило мощность подстанции "Молодежная" в Выборгском районе

Фоторепортаж с выставки
28 апреля 2017, 09:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершило модернизацию подстанции (ПС) 35/10 кВ «Молодежная». Реконструкция подстанции обеспечила мощность для подключения новых потребителей, а также дополнительную надежность электроснабжения жителей Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.
Энергетики смонтировали новые трансформаторы, увеличив мощность энергоисточника более чем в два раза – с 12,6 до 32 МВА, а также установили современное распределительное устройство 10 кВ.
Модернизация ПС «Молодежная» обеспечила дополнительную надежность электроснабжения потребителей Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.
Реконструкция подстанции позволила подключить к электросетям 250 новых потребителей общей мощностью 5,2 МВт, среди которых фермерское хозяйство в Полянском сельском поселении, дачные и садовые товарищества «Золотые пески», «Приветнинское», «Озерное», а также частные жилые дома. На энергоисточнике создан резерв мощности, необходимый для дальнейшего развития территории и подключения новых потребителей: как физических, так и юридических лиц.