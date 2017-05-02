Энергетики "Челябэнерго" используют современные технологии при осмотре ЛЭП в горнозаводской зоне Южного Урала

Фоторепортаж с выставки
2 мая 2017, 14:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ЛЭП, БПЛА
Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» провели верховой осмотр воздушной линии электропередачи (ВЛ) 35 кВ «Таганай – ТМР» с применением квадрокоптера DJI.
Радиоуправляемый летательный аппарат, поступивший в распоряжение энергетиков в марте, в настоящее время успешно проходит испытания в горнозаводской зоне Челябинской области. Именно эта территория ответственности энергокомпании отличается особой сложностью рельефа, где есть и скалистые горы, и ущелья, и болотистая местность. Специалисты «Челябэнерго» планируют применять дрон для плановых осмотров и поиска повреждений воздушных линий в труднодоступных местах.
Со временем, считают энергетики, использование квадрокоптеров может значительно сократить количество операций, выполняемых при верховом осмотре ВЛ, связанном с риском подъёма на опору электромонтёров. Возможности летательного аппарата позволяют проводить плановую диагностику – облёты ВЛ, наблюдение и фотографирование на малых и средних высотах видимых дефектов, а при использовании тепловизионного оборудования и температуру контактных соединений, осуществлять контроль состояния охранной зоны ВЛ, выявлять нарушения, определять пространственные изменения расстояний между деревьями и проводами ВЛ на просеках лесных массивов.
Энергетики предполагают использовать квадрокоптер во время аварийно-восстановительных работ при различных метеоусловиях. Аппарат спокойно выдерживает сильные и резкие порывы ветра до 16 м/с. В устройстве предусмотрен режим GPS, который позволяет вернуть дрон на место взлета-посадки автоматически, при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации.
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