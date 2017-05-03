МРСК Центра и Приволжья: 377 фактов энерговоровства выявлено в первом квартале 2017 года

Специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают реализовывать комплекс мероприятий по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. По итогам первого квартала текущего года только в ходе совместных рейдов представителей блока безопасности энергокомпании и правоохранительных органов было выявлено 377 фактов хищений, сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 34 млн рублей.



Для пресечения незаконного потребления электроэнергии энергетики на регулярной основе реализуют комплекс мероприятий по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов. Проводя регулярные плановые и внеплановые рейды, сотрудники МРСК Центра и Приволжья составляют акты, по которым нарушители должны возместить причиненный сетевому комплексу ущерб. Если денежные средства не выплачиваются в установленные сроки, их взыскивают принудительно, в судебном порядке. К злостным нарушителям применяются законные меры воздействия: отключение электроэнергии, административная или уголовная ответственность.



Так по результатам проверок в первом квартале 2017 года было возбуждено 1 уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 165 УК РФ, 47 административных дел, привлечено к административной ответственности 29 человек. Энергетики с помощью представителей правоохранительных органов смогли возместить причиненный компании ущерб в размере более 19 млн рублей.



Напомним, хищения электроэнергии не только наносят финансовый ущерб сетевой компании, но и провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети. В результате из строя может выйти бытовая техника, причем не только у правонарушителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия могут привести к электротравме окружающих, а в ряде случаев – и к пожарам.



Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).