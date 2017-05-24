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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В АО "Севкавказэнерго" обеспокоены пассивностью управляющих компаний

В АО Севкавказэнерго обеспокоены пассивностью управляющих компаний

25 мая 2017, 09:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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На заседании балансовой комиссии в АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») проанализировали итоги производственной деятельности за четыре месяца текущего года. На совещание, которое провели директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» Казбек Закаев и исполняющий обязанности управляющего директора гарантирующего поставщика АО «Севкавказэнерго» Казбек Хаблиев, были приглашены руководители всех районных структурных подразделений гарантирующего поставщика.

В рамках поднятых вопросов обозначили общий объем реализации электроэнергии в отчетном периоде, составивший 82,7%. Среди энергосбытовых отделений с наивысшими производственными показателями - Архонское ЭО (объем реализации электроэнергии - 98,1%), ЭО г. Моздок – ст. Луковская (97,8%), Правобережное ЭО (92,5%) и Дигорское ЭО (92,3%).

Как отметил Казбек Хаблиев, недоплаты управляющих компаний и товариществ собственников жилья за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, оказали негативное влияние на общий уровень реализации энергоресурса. «На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что большая часть компаний, обслуживающих многоквартирные дома, не уделяет достаточно серьезного внимания сбору платежей с жильцов многоэтажек за электроэнергию, потребленную в местах общего пользования. Необходимо в каждом районе ежемесячно составлять реестры должников и передавать материалы в судебные органы, чтобы не допускать неконтролируемого роста задолженности. Тем самым мы обезопасим себя от очередного витка социальной напряженности, связанного с проблемой оплаты за общедомовые нужды» - подчеркнул Казбек Хаблиев.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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