Начались соревнования оперативного персонала ПАО "МОЭСК"

Сегодня в Балашихе на учебно-тренировочном полигоне Учебного центра на подстанции «Горенки» восточного филиала ПАО «МОЭСК» начались VI Комплексные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей. Это ежегодная традиция компании, которая установилась со времён развития московского электросетевого комплекса. Соревнования проходят, чтобы участники могли обменяться опытом, знаниями, показать свои сильные стороны. Репортеры RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ посетили открытие мероприятия.

За звание лучших в профессии соревнуются 54 энергетика из Москвы и Московской области 6 команд: «Московские кабельные сети», «Новая Москва», «Восточные электрические сети», «Западные электрические сети», «Северные электрические сети», «Южные электрические сети». Они продемонстрируют оперативность и слаженность действий при тушении условного пожара на энергообъекте, оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока, а также другие действия, которые им приходится выполнять в чрезвычайных и штатных ситуациях.

В этом году соревнования направлены на совершенствование уровня профессиональной подготовки мобильных бригад по обслуживанию распредсетей, бригад по эксплуатации кабельных линий и внедрение новых форм и методов управления энергетическим оборудованием. «Здесь участвуют лучшие команды от филиалов. Эти соревнования – обмен профессионализмом среди сотрудников МОЭСКа. Те, кто выступит хуже, наберётся опыта и в дальнейшем смогут поднять своё профессиональное мастерство на более высокий уровень», – сказал Дмитрий Айрапетянц, заместитель министра энергетики Московской области.

В соревнованиях предусмотрены призы, награды и памятные подарки. Причем помимо индивидуальных призов, будут и награды филиалам-победителям. И в этом году это будут БПЛА – квадрокоптеры, которые позволят проводить оперативный осмотр оборудования, особенно ЛЭП, выявлять дефекты, снижать время на поиск и устранение причин аварийного отключения. Для использования БПЛА на базе Учебного центра общества будут организованы специальные учебные курсы.

Однако, как специально для RusCable.Ru пояснил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК» и главный судья соревнований Всеволод Иванов, без нового оборудования не останется никто: «Квадрокоптеры будут во всех филиалах. Вначале, как наиболее сильные, наиболее умелые, первые станут пробовать и проверять в сетях. Но планируем оснастить все филиалы квадрокоптерами в течение этого года».

Соревнования включают в себя 8 этапов – теоретическую проверки знаний, оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока, первичное подключение жилого дома, диагностику неисправного трансформатора, оценку состояния воздушной линии, тушение пожара, подключение резервного источника питания и соединение участков кабельной линии с разными техническими параметрами. Команда из 5 судей будет оценивать команды по бальной системе. Ещё 24 судьи будут оценивать этапы состязаний.

На церемонии открытия пожелали удачи командам заместитель генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «МОЭСК» Олег Чаус, старший государственный инспектор Ростехнадзора Геннадий Головачев, главный специалист департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» Григорий Пак, председатель московского «Электропрофсоюза» Светлана Сверчкова и секретарь московской областной организации «Электропрофсоюз» Александр Шаталов.

Помимо соревнований на полигоне проходит выставка партнеров компании «МОЭСК», которые демонстрируют образцы продукции. Среди них: НИЛЕД, ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК Москва, Ростовская электротехническая компания, Подольский завод электромонтажных изделий, Вентопро, Skincare, Завод РЭТО и другие.

Соревнования проходят с 29 мая по 2 июня 2017 года. Сильнейшая команда примет участие в аналогичных Межрегиональных соревнованиях персонала ПАО «Россети», которые пройдут в Пензе летом этого года.