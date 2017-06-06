Энергетики Северной Осетии завершают ремонтные работы на подстанции, питающей городской водозабор

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
6 июня 2017, 15:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершают ремонтные работы подстанции 35 кВ «Редант», которая питает электроэнергией жизненно-важные и социально значимые объекты республики, в том числе осуществляет электроснабжение водозабора города Владикавказа.
Питающий центр «Редант» введен в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века и, соответственно, имеет высокий износ устаревшего электрооборудования. В связи с этим энергетики, в соответствии с графиком, осуществляют плановый ремонт оборудования.
В частности, хозяйственным способом, силами ремонтного персонала Левобережной группы подстанций филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго», на данной подстанции производится текущий ремонт двух силовых трансформаторов 35 кВ и 10 масляных и вакуумных выключателей 6 кВ.
Энергетики осуществили осмотр, протяжку всех соединений, выполнили замену силикагеля воздухоосушителя. На шинных разъединителях выполнена чистка изоляции, смазка трущихся элементов, покраска и нанесение фразировки.
Специалистами проведена ревизия остального оборудования, снятие технических характеристик, проверка контактных соединений и отбор пробы масла. Далее энергетики проведут высоковольтные испытания и проверят работу устройства релейной защиты и автоматики.
При выполнении работ большое внимание уделяется соблюдению правил электробезопасности. Перед тем, как приступить к ремонту, группа электромонтеров дополнительно проходит целевой инструктаж.
Своевременный ремонт оборудования подстанции, которая обеспечивает электроэнергией такой важный объект, как водозабор столицы региона, снижает риск его повреждения и возникновения аварийных режимов в сети.