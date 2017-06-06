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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики Северной Осетии завершают ремонтные работы на подстанции, питающей городской водозабор

Энергетики Северной Осетии завершают ремонтные работы на подстанции, питающей городской водозабор

6 июня 2017, 15:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») завершают ремонтные работы подстанции 35 кВ «Редант», которая питает электроэнергией жизненно-важные и социально значимые объекты республики, в том числе осуществляет электроснабжение водозабора города Владикавказа.

Питающий центр «Редант» введен в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века и, соответственно, имеет высокий износ устаревшего электрооборудования. В связи с этим энергетики, в соответствии с графиком, осуществляют плановый ремонт оборудования.

В частности, хозяйственным способом, силами ремонтного персонала Левобережной группы подстанций филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго», на данной подстанции производится текущий ремонт двух силовых трансформаторов 35 кВ и 10 масляных и вакуумных выключателей 6 кВ.

Энергетики осуществили осмотр, протяжку всех соединений, выполнили замену силикагеля воздухоосушителя. На шинных разъединителях выполнена чистка изоляции, смазка трущихся элементов, покраска и нанесение фразировки.

Специалистами проведена ревизия остального оборудования, снятие технических характеристик, проверка контактных соединений и отбор пробы масла. Далее энергетики проведут высоковольтные испытания и проверят работу устройства релейной защиты и автоматики.

При выполнении работ большое внимание уделяется соблюдению правил электробезопасности. Перед тем, как приступить к ремонту, группа электромонтеров дополнительно проходит целевой инструктаж.

Своевременный ремонт оборудования подстанции, которая обеспечивает электроэнергией такой важный объект, как водозабор столицы региона, снижает риск его повреждения и возникновения аварийных режимов в сети.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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