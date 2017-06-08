Команда Западных электрических сетей – лидер соревнований профмастерства МОЭСК

9 июня на территории подстанции «Горенки» (г. Балашиха) восточного филиала ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») состоялась торжественная церемония закрытия VI Комплексных соревнований оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ПАО «МОЭСК».



На ней присутствовали первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК» и главный судья соревнований Всеволод Иванов, заместитель генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам и председатель оргкомитета соревнований Олег Чаус, а также почетные гости ­– заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц, заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела ПАО «Россети» Сергей Петров, председатели Московской областной профсоюзной организации и Московского городского комитета «Электропрофсоюз» Геннадий Тихонов и Светлана Сверчкова, руководители компаний – производителей энергооборудования и спецодежды. Вел церемонию директор Учебного центра ПАО «МОЭСК» Олег Трофимов.



По итогам восьми этапов состязаний победителем стала команда филиала «Западные электрические сети» с суммой баллов 767,93. С небольшим отрывом от них на вторую ступень пьедестала почета вышли участники из Восточных электрических сетей, заработавшие 764,29 балла. Третьими к финалу пришли энергетики Южных электрических сетей, в «копилке» которых 758,99 балла. Команда северного филиала с суммой баллов 681,73 ушла на четвертое место. Пятыми и шестыми к финишу пришли, соответственно, энергетики Новой Москвы (612,55 балла) и Московских кабельных сетей (594,19 балла). Победителям были вручены дипломы и ценные подарки. Переходящий кубок VI Комплексных соревнований оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ПАО «МОЭСК», согласно Положению о соревнованиях, теперь будет находиться у Западных электрических сетей до очередных соревнований.



В ходе состязаний энергетиков также были определены лучшие команды на этапах. Так, сразу на трех этапах лидировала команда энергетиков восточного филиала – этапе № 1 «Проверка знаний…», этапе № 6 «Диагностика неисправности силового трансформатора» и этапе № 7 «Подключение РИСЭ…».



Энергетики запада также признаны лучшими на трех этапах ­– № 2 «Освобождение пострадавшего…», № 4 «Первичное подключение жилого дома…» и № 5 «Организация и проведение тушения пожара…».



Команда южного филиала признана лучшей на этапе № 3 «Проведение замера контура заземления…». А на этапе № 8 «Монтаж переходной муфты…» лидировали энергетики МКС.



Судьи также отметили индивидуальный профессионализм энергетиков на этапах. Лучшими признаны: на этапах № 1 и № 7 – электромонтер мобильной бригады ЮЭС Алексей Глушник, на этапе № 2 – электромонтер мобильной бригады ВЭС Денис Грунин, на этапе № 3 – электромонтер мобильной бригады ЗЭС Игорь Матвеев, на этапе № 4 – мастер мобильной бригады ВЭС Андрей Буянов, на этапе № 5 – электромонтер мобильной бригады ВЭС Илья Зеленов, на этапе № 6 – электромонтер мобильной бригады СЭС Павел Пезов, на этапе № 8 – электромонтер бригады кабельных линий ЮЭС Константин Возмищев.



В продолжение многолетней традиции МОЭСК оргкомитет соревнований вручил призы самому молодому и самому опытному участникам соревнований – 22-летнему электромонтеру мобильной бригады филиала «Новая Москва» Роману Костюку и электромонтеру мобильной бригады ВЭС Сергею Суркову, имеющему стаж работы в отрасли 32 года.



Еще одной традицией соревнований профессионального мастерства ПАО «МОЭСК» является награждение судей, которые в ходе всех дней соревнований трудились и волновались не менее самих участников. Победителем в номинации «Лучшая судейская бригада», которую голосованием выбирают команды-участницы, названа судейская бригада этапа № 1 «Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм…» в составе старшего судьи Елены Симоновой и судей этапа Надежды Сураевой и Евгения Кулакова.



Московская областная и городская профсоюзные организации «Электропрофсоюз», а также компании-производители энергооборудования и спецодежды также уделяют пристальное внимание соревнованиям профессионального мастерства энергетиков. Ежегодно они вручают свои награды участникам, что не стало исключением и в нынешнем году.



Всеволод Иванов, Олег Чаус и Дмитрий Айрапетянц поздравили участников соревнований и их победителей, отметив, что состязания стали дополнительным шагом к совершенствованию мастерства персонала.