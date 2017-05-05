Росстандарт принимает заявки на субсидирование затрат на разработку стандартов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) продолжает сбор заявок от юридических лиц с целью субсидирования затрат на разработку стандартов. Эта работа ведется в рамках обеспечения соблюдения на добровольной основе требований технических регламентов и международных договоров в рамках ЕАЭС, а также осуществления оценки соответствия.



Речь идет о разработке стандартов, включенных в специальный перечень. В результате применения таких стандартов обеспечивается соблюдение требований технических регламентов.



Субсидирование затрат разработчиков проводится в соответствии с «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов» (утверждены постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1394) (далее - Правила).



Субсидии предоставляются разработчикам, прошедшим отбор заявок на право получения субсидии из федерального бюджета. Срок подачи документов – до 23 июня 2017 г. включительно. Отбор заявок проводится с 27 по 29 июня 2017 г. включительно.



Субсидия предоставляется в размере:



- 75% объема расходов на разработку национального стандарта или межгосударственного стандарта, до 500 тыс. рублей за национальный стандарт или межгосударственный стандарт;



- 75% объема расходов на разработку международного стандарта, до

750 тыс. рублей за международный стандарт.



Заявки на участие в отборе принимаются в Росстандарте по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 1.



Подача заявок осуществляется в соответствии с пунктом 9 Правил и должна сопровождаться следующими документами:



а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или удостоверенная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее чем за один месяц до дня поступления в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии документов;



б) копия акта об утверждении документа национальной системы стандартизации в случае подачи юридическим лицом заявки для получения субсидии на разработку документа национальной системы стандартизации;



в) копия документа о введении в действие в Российской Федерации межгосударственного стандарта в случае подачи юридическим лицом заявки для получения субсидии на разработку межгосударственного стандарта;



г) копия правового акта либо справка юридического лица с указанием реквизитов такого правового акта, которым принято решение о включении вышеуказанных документов «б» и «в» в перечень.



Заявка для участия в отборе подается в адрес Росстандарта в свободной форме. При этом рекомендуемый образец заявки приведен в приложении № 1 к Извещению о проведении отбора на право получения субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов, в рамках подпрограммы «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период 2015-2017 годов, утвержденного приказом Росстандарта от 1 декабря 2015 г. № 1498.



В случае признания Росстандартом юридического лица прошедшим отбор на право получения субсидии, с предприятием заключается договор о предоставлении субсидий (в соответствии с типовой формой, установленной Минфином России).



Дополнительная информация по документам, необходимым для подачи заявки юридическими лицами на право получения субсидии, и порядку их приема предоставляется в Управлении технического регулирования и стандартизации Росстандарта.