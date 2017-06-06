Rolls-Royce осуществит поставки АСУ ТП для АЭС "Ханхикиви-1"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
9 июня 2017, 17:31
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
7 июня проект «Ханхикиви-1» сделал шаг вперед. Начались окончательные переговоры по контракту с британской компанией Rolls-Royce и французской Schneider Electric по поставке автоматических систем управления и контроля (АСУ ТП) для будущей АЭС «Ханхикиви-1».
Rolls Royce станет главным поставщиком автоматических систем защиты, а Schneider Electric поставщиком операционных систем I&C. Сделка, стоимость которой оценивается в сотни миллионов евро, касается как разработки, так и поставки автоматических систем.
На данной стадии реализации проекта выбор поставщиков автоматических систем влияет на ход разработки проекта АЭС и процесс лицензирования.
Система автоматического контроля и защиты АЭС осуществляет мониторинг, контроль и защиту работы реактора и оборудования станции. Автоматическая система защиты выявляет нарушения в работе атомного реактора и принимает необходимые защитные меры.
АЭС «Ханхикиви-1» в финском муниципалитете Пюхяйоки будет построена в 2024 году. В настоящий момент на площадке строительства АЭС производятся подготовительные работы.