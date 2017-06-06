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Отраслевые новости: Энергетика

Rolls-Royce осуществит поставки АСУ ТП для АЭС "Ханхикиви-1"

Rolls-Royce осуществит поставки АСУ ТП для АЭС Ханхикиви-1

9 июня 2017, 17:31
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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7 июня проект «Ханхикиви-1» сделал шаг вперед. Начались окончательные переговоры по контракту с британской компанией Rolls-Royce и французской Schneider Electric по поставке автоматических систем управления и контроля (АСУ ТП) для будущей АЭС «Ханхикиви-1».

Rolls Royce станет главным поставщиком автоматических систем защиты, а Schneider Electric поставщиком операционных систем I&C. Сделка, стоимость которой оценивается в сотни миллионов евро, касается как разработки, так и поставки автоматических систем.

На данной стадии реализации проекта выбор поставщиков автоматических систем влияет на ход разработки проекта АЭС и процесс лицензирования.

Система автоматического контроля и защиты АЭС осуществляет мониторинг, контроль и защиту работы реактора и оборудования станции. Автоматическая система защиты выявляет нарушения в работе атомного реактора и принимает необходимые защитные меры.

АЭС «Ханхикиви-1» в финском муниципалитете Пюхяйоки будет построена в 2024 году. В настоящий момент на площадке строительства АЭС производятся подготовительные работы.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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