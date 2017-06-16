ОАО "МРСК Урала" и следственные органы разбираются в нюансах налогового спора компании и Федеральной налоговой службы РФ

В ОАО «МРСК Урала» проходит проверка силовых структур, касающаяся спора ОАО «МРСК Урала» с Федеральной налоговой службой РФ. Его суть заключается в отстаивании прав ОАО «МРСК Урала» по включению в состав внереализационных расходов обоснованных затрат на проведение работ по мобилизационной подготовке.



Учитывая все обстоятельства данного спора, компания обоснованно считает, что ОАО «МРСК Урала» выполнило все законодательно установленные условия налогового учета затрат мобилизационного назначения в составе внереализационных расходов, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. Позиция компании отстаивается в настоящее время в судебном порядке.



Необходимо отметить, что правовое регулирование в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Содержанием ст. 14 Закона № 31-ФЗ закреплено, что расходы по мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и безопасности РФ являются расходными обязательствами Российской Федерации.



В случае если такие расходы были понесены организацией, то они возмещаются путем включения их во внереализационные расходы, что ОАО «МРСК Урала» и сделало, правомерно внеся в 2013 году изменения в налоговый учет, представив уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль.



У электросетевой компании на тот момент существовали все необходимые для такой корректировки законодательные основания. В частности, было в наличии мобилизационное задание, подтвержденный объем выполненных работ мобилизационного характера и отсутствие компенсации из бюджета проведенных мероприятий. Это дало компании юридически обоснованное право на уменьшение расходов при расчете налога на прибыль организаций.



В настоящий момент представители компании предоставили силовым структурам всю интересующую их документацию, прокомментировали все аспекты существующего налогового спора и готовы далее давать все необходимые пояснения своей позиции ведомствам различного уровня.



Необходимо подчеркнуть, что ОАО «МРСК Урала» относится к крупнейшим налогоплательщикам региона. Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.



ОАО «МРСК Урала» на протяжении шести лет получает высокую оценку результатов своей деятельности и признается «Лучшим налогоплательщиком», что является подтверждением планомерных, полных и своевременных поступлений налоговых платежей в бюджеты всех уровней.