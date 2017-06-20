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Пресс-релизы

На СУМЗе завершили капремонт печи Ванюкова №2

На СУМЗе завершили капремонт печи Ванюкова №2

21 июня 2017, 14:39
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК, СУМЗ

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 На Среднеуральском медеплавильном заводе (предприятие металлургического комплекса УГМК) завершился капитальный ремонт печи Ванюкова №2 (ПВ-2). Плавильный агрегат запущен в работу.

ПВ-2 была остановлена на плановый капремонт в апреле 2017 года, он должен был продлиться 80 суток, но металлурги, ускорив монтаж оборудования, справились с работой в течение 66 дней.

Выполнен полный ремонт печи и ее фундамента. Полностью заменены все рамы печи, водоохлаждаемые элементы и огнеупорная футеровка. Большая работа была выполнена по монтажу и установке над печью радиационной части котла-утилизатора весом около 77 тонн. Котел используется для охлаждения отходящих металлургических газов и очистки их от грубой пыли. Проведен ремонт тракта загрузки, который включает в себя конвейерное хозяйство и бункеры-накопители. Выполнены ремонты миксера штейна и миксера шлака, а также насосных установок водооборота ПВ-2. Произведена замена старого миксера розлива меди, который был в работе более 10 лет. Кроме того, отремонтирована конвейерная линия медерозлива. Также выполнены ремонты газоходных трактов печи, башни охлаждения и двух электрофильтров.

Особенностью капремонта печи Ванюкова №2 в 2017 году был ремонт фундамента, который эксплуатировался с пуска плавильного агрегата, то есть более 10 лет. Для проведения этой работы потребовался полный разбор печи.

— Обычно плановые капремонты печей Ванюкова мы ведем без разбора подины, — отмечает главный инженер Максим Сладков. — Разбирается только часть горна, которая в период эксплуатации подвергается размывам. Чтобы максимально снять нагрузку с подовых балок, решили разобрать всю печь до последнего кирпичика. Можно сказать, что на этот раз мы заново построили новую печь.

Стоимость капремонта печи Ванюкова №2 и котла-утилизатора составила порядка 184 млн рублей.

Компания: УГМК
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