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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" оказывает поддержку профильным учебным заведениям края

Пермэнерго оказывает поддержку профильным учебным заведениям края

21 июня 2017, 14:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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В рамках сотрудничества с учебными заведениями Прикамья филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» оказал содействие в обновлении лабораторного парка Чайковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Аудитории для практических занятий кафедры автоматизации, информационных и инженерных технологий пополнились комплектами учебного оборудования и соответствующим программным обеспечением для подготовки студентов профиля «Электроснабжение».

Возможности обновленных лабораторий оценил директор «Пермэнерго» Олег Жданов в ходе рабочей поездки в г. Чайковский. Директор Чайковского филиала ПНИПУ Николай Заикин поблагодарил руководство «Пермэнерго» за оказанную помощь: «Приобретение современного лабораторного оборудования позволит нам повысить эффективность образовательного процесса, вывести научно-исследовательскую работу студентов на более высокий уровень».

Он отметил, что Чайковские электрические сети «Пермэнерго», которые возглавляет Андрей Глухов, и Чайковский филиал ПНИПУ связывают тесные партнерские отношения.

Для студентов вуза организуются экскурсии на электросетевые объекты, предоставляется возможность для прохождения учебной и производственной практик. Многие из выпускников учебного заведения приходят на работу в различные подразделения Чайковских электрических сетей «Пермэнерго».

Напомним, что филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» активно взаимодействует с профильным учебными заведениями. Одним из важных направлений сотрудничества является развитие материально-технической базы образовательных учреждений, готовящих кадры для электроэнергетики.

В прошлом году при содействии «Пермэнерго» была модернизирована лаборатория электротехнического факультета ПНИПУ, обновлены лабораторные комплексы в Пермском химико-технологическом техникуме и Пермском техникуме промышленных и информационных технологий.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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