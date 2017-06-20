"Пермэнерго" оказывает поддержку профильным учебным заведениям края

Современное состояние и тенденции развития композиции
21 июня 2017, 14:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
В рамках сотрудничества с учебными заведениями Прикамья филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» оказал содействие в обновлении лабораторного парка Чайковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Аудитории для практических занятий кафедры автоматизации, информационных и инженерных технологий пополнились комплектами учебного оборудования и соответствующим программным обеспечением для подготовки студентов профиля «Электроснабжение».
Возможности обновленных лабораторий оценил директор «Пермэнерго» Олег Жданов в ходе рабочей поездки в г. Чайковский. Директор Чайковского филиала ПНИПУ Николай Заикин поблагодарил руководство «Пермэнерго» за оказанную помощь: «Приобретение современного лабораторного оборудования позволит нам повысить эффективность образовательного процесса, вывести научно-исследовательскую работу студентов на более высокий уровень».
Он отметил, что Чайковские электрические сети «Пермэнерго», которые возглавляет Андрей Глухов, и Чайковский филиал ПНИПУ связывают тесные партнерские отношения.
Для студентов вуза организуются экскурсии на электросетевые объекты, предоставляется возможность для прохождения учебной и производственной практик. Многие из выпускников учебного заведения приходят на работу в различные подразделения Чайковских электрических сетей «Пермэнерго».
Напомним, что филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» активно взаимодействует с профильным учебными заведениями. Одним из важных направлений сотрудничества является развитие материально-технической базы образовательных учреждений, готовящих кадры для электроэнергетики.
В прошлом году при содействии «Пермэнерго» была модернизирована лаборатория электротехнического факультета ПНИПУ, обновлены лабораторные комплексы в Пермском химико-технологическом техникуме и Пермском техникуме промышленных и информационных технологий.