В ФСК начнется период безначалия

Федеральная сетевая компания (ФСК, подконтрольна «Россетям») на неопределенное время останется без совета директоров время. В проекте решения годового собрания акционеров это объясняется «отсутствием кандидатур». По оценкам юристов, такая ситуация довольно необычна для больших корпораций, и есть риск, что на этот период будет заморожено заключение крупных сделок.



ФСК не сможет выбрать новых членов совета директоров и ревизионной комиссии на годовом собрании акционеров 29 июня, следует из проекта решений собрания. «В связи с отсутствием кандидатур для избрания в совет директоров ФСК голосование по данному вопросу не осуществляется»,— говорится в проекте. Такое же решение сформулировано по вопросу избрания членов ревизионной комиссии. «Совет директоров и ревизионная комиссия ФСК будут сформированы на внеочередном собрании акционеров в сроки, предусмотренные законодательством. Перенос не скажется на операционной деятельности компании»,— прокомментировали в пресс-службе ФСК.



Государственным «Россетям» принадлежит 80,13% акций ФСК, у миноритариев 19,28% акций, у Росимущества — 0,59%. При этом кандидаты в совет директоров ФСК от государства назначаются по отдельной директиве правительства. Соответствующее распоряжение правительства датировано 31 марта, но оно было опубликовано лишь 14 июня. Среди кандидатов не оказалось главы «Россетей» Олега Бударгина (в отрасли активно обсуждают слухи о его возможной отставке) и члена совета директоров «Сибирской генерирующей компании» Сергея Мироносецкого. Вместо них в список включены первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов и заместитель гендиректора «Россетей» Оксана Шатохина. Господин Бударгин также не вошел и в список кандидатов в совет директоров «Россетей». Ряд источников “Ъ” уверяет, что директива об отставке главы «Россетей» находится на согласовании в администрации президента, но пока не подписана. На его место собеседники “Ъ” прочат Михаила Полубояринова и гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Анатолия Тихонова.



По уставу ФСК, совет директоров избирается на год на годовом собрании акционеров. Если годовое собрание не состоялось, то полномочия совета прекращаются, но ему разрешается созвать внеочередное общее собрание акционеров, которое должно избрать новый состав совета.



По оценке юриста Saveliev, Batanov & Partners Сергея Коновалова, подобная ситуация достаточно экзотична для больших корпораций и может породить массу практических проблем. К примеру, по его словам, в связи с прекращением полномочий членов совета директоров общество не сможет заключать крупные сделки, которые, по общему правилу, подлежат одобрению советом. По срокам созыва внеочередного собрания акционеров для переизбрания совета ограничений в законе нет, говорит юрист.



Источник: Коммерсант.

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