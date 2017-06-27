Методику расчета услуг на ОДН разъяснили жильцам дома по ул. Дзусова специалисты "Севкавказэнерго"

Представители АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») провели собрание с жильцами многоквартирного дома, расположенного во Владикавказе на улице Генерала Дзусова, 34/2. Главной темой обсуждения стала методика расчета объемов электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды (ОДН). На момент проведения собрания жильцов 196-квартирного дома общая сумма просроченной задолженности 136 абонентов почти достигла 1 млн руб. Более 470 тыс. руб. из этого объема – долг жильцов и собственников помещений многоэтажки за ОДН. При этом руководству управляющей компании ООО «Владикавказское домоуправление № 7», обслуживающей указанный дом, было направлено письменное приглашение принять участие в собрании. Однако в обозначенное время никто из представителей организации к жильцам дома не явился.



Подробную информацию по всем интересующим вопросам представили специалисты «Севкавказэнерго». Владелицу магазина, расположенного на первом этаже дома, Мадину К. интересовал вопрос о правомерности начислений за услуги на ОДН с учетом всей площади ее коммерческого помещения. Представители гарантпоставщика пояснили, что, согласно ст. 37 и ст. 39 Жилищного Кодекса РФ, а также Постановлению Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года собственник нежилого помещения наряду с собственниками жилых помещений владеет общим имуществом многоквартирного дома (МКД) и, соответственно, к нему применяются такие же правила расчёта ОДН.



Также на собрании жильцам было разъяснено, что, согласно Постановлению Правительства РФ № 354, существует два варианта начисления платы за ОДН в многоквартирных домах. В первом случае общим собранием жильцов единогласно принимается решение о расчёте энергопотребления всего дома посредством общедомового прибора учёта и в дальнейшем расчёт расхода электроэнергии на ОДН ведётся исходя из показаний данного прибора учёта. В альтернативном варианте жильцы могут оплачивать ОДН по нормативу, установленному Региональной службой по тарифам РСО-Алания.



На все вопросы собравшиеся получили полные ответы и разъяснения, после чего энергетики предоставили возможность жильцам самим решать, какой из двух вариантов оплаты за электроэнергию, потребленную на ОДН, подходит им больше.