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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Методику расчета услуг на ОДН разъяснили жильцам дома по ул. Дзусова специалисты "Севкавказэнерго"

Методику расчета услуг на ОДН разъяснили жильцам дома по ул. Дзусова специалисты Севкавказэнерго

27 июня 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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Представители АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») провели собрание с жильцами многоквартирного дома, расположенного во Владикавказе на улице Генерала Дзусова, 34/2. Главной темой обсуждения стала методика расчета объемов электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды (ОДН). На момент проведения собрания жильцов 196-квартирного дома общая сумма просроченной задолженности 136 абонентов почти достигла 1 млн руб. Более 470 тыс. руб. из этого объема – долг жильцов и собственников помещений многоэтажки за ОДН. При этом руководству управляющей компании ООО «Владикавказское домоуправление № 7», обслуживающей указанный дом, было направлено письменное приглашение принять участие в собрании. Однако в обозначенное время никто из представителей организации к жильцам дома не явился.

Подробную информацию по всем интересующим вопросам представили специалисты «Севкавказэнерго». Владелицу магазина, расположенного на первом этаже дома, Мадину К. интересовал вопрос о правомерности начислений за услуги на ОДН с учетом всей площади ее коммерческого помещения. Представители гарантпоставщика пояснили, что, согласно ст. 37 и ст. 39 Жилищного Кодекса РФ, а также Постановлению Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года собственник нежилого помещения наряду с собственниками жилых помещений владеет общим имуществом многоквартирного дома (МКД) и, соответственно, к нему применяются такие же правила расчёта ОДН.

Также на собрании жильцам было разъяснено, что, согласно Постановлению Правительства РФ № 354, существует два варианта начисления платы за ОДН в многоквартирных домах. В первом случае  общим собранием жильцов единогласно принимается решение о расчёте энергопотребления всего дома посредством общедомового прибора учёта и в дальнейшем расчёт расхода электроэнергии на ОДН ведётся исходя из показаний данного прибора учёта. В альтернативном варианте жильцы могут оплачивать ОДН по нормативу, установленному Региональной службой по тарифам РСО-Алания.

На все вопросы собравшиеся получили полные ответы и разъяснения, после чего энергетики предоставили возможность жильцам самим решать, какой из двух вариантов оплаты за электроэнергию, потребленную на ОДН, подходит им больше.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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