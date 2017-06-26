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Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс Самара" и "ПТС" дополнительно направят на благоустройство 70 млн. рублей

Т Плюс Самара и ПТС дополнительно направят на благоустройство 70 млн. рублей

27 июня 2017, 14:34
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В самом разгаре летняя ремонтная кампания «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей». Около 6 км теплосетей уже заменены непосредственно в исторической части города и в местах прохождения туристических маршрутов. Особое внимание в рамках федеральной программы RE: Конструкция самарские энергетики уделяют восстановлению благоустройства после проведения перекладок тепловых сетей. На эти цели «Т Плюс Самара» и «ПТС» планируют выделить в 2017 году дополнительно 70 млн. рублей.

В этом году теплоэнергетики «Т Плюс Самара» и АО «Предприятие тепловых сетей» планируют заменить свыше 43 км тепловых сетей, что почти в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя. Учитывая подготовку Самары к предстоящему футбольному первенству, основная часть перекладок будет выполнена в областной столице.

Программа RE: Конструкция предусматривает не только масштабные перекладки теплотрасс, но в некоторых случаях и дополнительное благоустройство городской среды. В частности, на 2017 год намечен ремонт ЦТП в Парке мира у Московского шоссе в Самаре.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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