Кабельные конструкции КОРОБОВ для ЧМ-2018

Фоторепортаж RusCable.Ru
4 июля 2017, 09:55
Рубрика: Новости компаний
Метки: КОРОБОВ, ЧМ-2018, КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ
С особой гордостью сообщаем, что предприятия группы компаний КОРОБОВ произвели поставку кабельных конструкций на объекты инфраструктуры и спортивные комплексы чемпионата мира по футболу 2018 года.
Кабельные конструкции отгружены на два ведущих стадиона страны, общей вместимостью более 80000 человек:
|Арена "Балтика", вместимость: 45015 человек
|Фото: v-2018.com
|Арена "Мордовия", вместимость: 35015 человек
|Фото: wikipedia.org
Напомним, что это 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе.
С полным списком референсных объектов можно познакомиться в разделе "Референс-лист".