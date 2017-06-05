Кабельные конструкции КОРОБОВ для ЧМ-2018

С особой гордостью сообщаем, что предприятия группы компаний КОРОБОВ произвели поставку кабельных конструкций на объекты инфраструктуры и спортивные комплексы чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кабельные конструкции отгружены на два ведущих стадиона страны, общей вместимостью более 80000 человек:

Арена "Балтика", г.Калининград, Калининградская область;

Арена "Мордовия", г.Саранск, Республика Мордовия.

Арена "Балтика", вместимость: 45015 человек Фото: v-2018.com

Арена "Мордовия", вместимость: 35015 человек Фото: wikipedia.org

Напомним, что это 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе.

С полным списком референсных объектов можно познакомиться в разделе "Референс-лист".