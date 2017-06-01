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Отраслевые новости: Россия

Алюминиевая Ассоциация способствует применению алюминиевых проводов в авиации

Авиационные конструкторские бюро заинтересованы в разработке и сертификации алюминиевых авиационных проводов и алюминиевых наконечников. Это стало одним из пунктов итогового протокола 3-го заседания авиационного сектора Алюминиевой Ассоциации, посвященного обсуждению ключевых вопросов организации производства алюминиевых проводов и жгутов для авиастроения. В работе сектора приняли участие представители ОКБ «Аэрокосмические системы», РСК «Миг», ООО «ВР-Технологии», МВЗ имени М.Л. Миля, АО «Камов», ПАО «Туполев», ФГУП «НИИСУ», КБ «Кронштадт», АО «Ил», Союза авиапроизводителей России, АО «Промтех-Дубна» и др.

Заинтересованность в данной продукции обусловлена, прежде всего, возможностью снижения веса самолетов и вертолетов на 0,5-1,5 тонны и отказа от более дорогой импортной продукции. На совещании было представлено техническое задание на авиационные алюминиевые провода с предложением к участникам представить свои замечания для его согласования.

Наряду с этим, была обсуждена возможность организации производства алюминиевой проволоки на Богословском кабельном заводе и выпуска алюминиевых авиационных силовых проводов (с рабочей температурой до 250 градусов), наконечников и жгутов на предприятии «Промтех-Дубна». Освоение производства и сертификация авиационных силовых проводов, как ожидается, будет проведена до конца 2018 года.

Принято решение подготовить обращение в Министерство торговли и промышленности Российской Федерации о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке авиационных алюминиевых проводов, наконечников и жгутов в рамках федеральной целевой программы по развитию электронно-компонентной базы.

Компания: Алюминиевая Ассоциация
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