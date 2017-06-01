Алюминиевая Ассоциация способствует применению алюминиевых проводов в авиации

Новый номер RusCable Insider Digest
5 июля 2017, 14:20
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ, ПРОВОД
Авиационные конструкторские бюро заинтересованы в разработке и сертификации алюминиевых авиационных проводов и алюминиевых наконечников. Это стало одним из пунктов итогового протокола 3-го заседания авиационного сектора Алюминиевой Ассоциации, посвященного обсуждению ключевых вопросов организации производства алюминиевых проводов и жгутов для авиастроения. В работе сектора приняли участие представители ОКБ «Аэрокосмические системы», РСК «Миг», ООО «ВР-Технологии», МВЗ имени М.Л. Миля, АО «Камов», ПАО «Туполев», ФГУП «НИИСУ», КБ «Кронштадт», АО «Ил», Союза авиапроизводителей России, АО «Промтех-Дубна» и др.
Заинтересованность в данной продукции обусловлена, прежде всего, возможностью снижения веса самолетов и вертолетов на 0,5-1,5 тонны и отказа от более дорогой импортной продукции. На совещании было представлено техническое задание на авиационные алюминиевые провода с предложением к участникам представить свои замечания для его согласования.
Наряду с этим, была обсуждена возможность организации производства алюминиевой проволоки на Богословском кабельном заводе и выпуска алюминиевых авиационных силовых проводов (с рабочей температурой до 250 градусов), наконечников и жгутов на предприятии «Промтех-Дубна». Освоение производства и сертификация авиационных силовых проводов, как ожидается, будет проведена до конца 2018 года.
Принято решение подготовить обращение в Министерство торговли и промышленности Российской Федерации о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке авиационных алюминиевых проводов, наконечников и жгутов в рамках федеральной целевой программы по развитию электронно-компонентной базы.