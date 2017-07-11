Россия создает собственные разработки в области кибербезопасности

10 июля 2017 года, в ходе работы международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в стратегической сессии «Умное производство: конкуренция моделей vs конкуренция технологий».



По оценкам экспертов, сегодня доля цифровой экономики в России чуть превышает 2% ВВП, в западно-европейских странах в среднем этот показатель составляет 5%, а в США – 6%.



"Россия, к сожалению, пока не может похвалиться процентом – это порядка 2 % от ВВП", - рассказал Денис Мантуров.



По словам Министра, невозможно развивать цифровую экономику в стране без собственных компетенций, пользуясь только готовыми продуктами. Поэтому наличие оригинальных разработок и знаний является важным аспектом в данном вопросе. Говоря о цифровизации экономики, глава Минпромторга России отметил, что необходимо опираться на собственные сильные стороны и рассказал о новых технологиях в сфере кибербезопасности.



"Все мы сегодня наблюдаем, что происходит в мире. Каждый день страны страдают от кибератак, и это касается любой отрасли – и производственной, и финансовой и других сфер", - отметил Министр.



Глава ведомства поделился концепцией, которая будет активно развиваться в будущем.



"Мы представили решения по кибербезопасности: в готовую систему управления производственными и бизнес-процессами, а также логистикой внедрили продукт Касперского", - рассказал Денис Мантуров и еще раз подчеркнул, что залогом развития собственных компетенций являются накопленные знания и интеграция в мировые цифровые процессы.



"Эта идея стала интересна не только для российских потенциальных пользователей, но и для наших зарубежных коллег", - сообщил глава Минпромторга России.



В конце сессии Денис Мантуров вручил премию "Индустрия". В этом году ее получила Лаборатория "Вычислительная механика" (CompMechLab) - высокотехнологичная инжиниринговая компания, которая занимается разработкой, в частности, вычислительных методов, расчетных методик, компьютерных технологий и технологических цепочек нового поколения для создания глобально конкурентоспособной продукции в разных сферах.



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Справочно:

Премия "Индустрия" была учреждена в 2014 году и с 2015 года имеет статус правительственной. Она вручается ежегодно за достижения в сфере промышленного производства, связанные с массовым применением принципиально новых продуктов (техники, приборов, оборудования, программ, материалов и веществ) и производственных технологий.