 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва высоко оценила сотрудничество "МРСК Урала" с молодыми учёными

Руководитель фонда Талант и успех Елена Шмелёва высоко оценила сотрудничество МРСК Урала с молодыми учёными

11 июля 2017, 15:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА, ИННОПРОМ-2017

Обсудить на форуме

301 просмотр

Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва посетила стенд ОАО «МРСК Урала» на международной выставке «ИННОПРОМ».

Она ознакомилась с представленными на стенде разработками молодых учёных Уральского федерального университета, с которыми сотрудничает ОАО «МРСК Урала». Среди них - роботизированный комплекс диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи «Канатоход» и программный продукт «Школа умного потребителя». Эти инновационные решения уже проходят апробацию в электросетевом комплексе «МРСК Урала» в рамках.

Также уральские энергетики оказывают методическую поддержку молодым учёным в совершенствовании технологий под решение конкретных производственных задач.

Елена Шмелёва высоко оценила сотрудничество «МРСК Урала» с молодыми учёными. Она отметила, что программа сотрудничества Фонда «Талант и успех» и компании «Россети» предполагает, в том числе, создание в Парке Науки и искусств «Сириус» профильной проектной мастерской по направлению «Электроэнергетика», а также организацию демонстрационного полигона возобновляемых технологий и энергоэффективности «Smart Building».

Сотрудничество Фонда и компании «Россети» не ограничивается только созданием лабораторий. Это фактически перемещение исследовательских задач, исследовательских мощностей и научно-исследовательских центров в школьную среду.

Созданный фондом «Талант и успех» образовательный центр «Сириус» в Сочи уже также тесно сотрудничает со Специализированным учебно-научным центром Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). УрФУ — единственный университет в России, который занимается организацией смены для «Сириуса». Здесь на конкурсной основе отбирают детей по направлению «Наука». В этом году авторы лучших разработок «Уральской проектной смены» уже получили путевки в сочинский «Сириус» и бонусы при поступлении в УрФУ.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!