Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва высоко оценила сотрудничество "МРСК Урала" с молодыми учёными

МОЭСК присоединяет
11 июля 2017, 15:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА, ИННОПРОМ-2017
Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва посетила стенд ОАО «МРСК Урала» на международной выставке «ИННОПРОМ».
Она ознакомилась с представленными на стенде разработками молодых учёных Уральского федерального университета, с которыми сотрудничает ОАО «МРСК Урала». Среди них - роботизированный комплекс диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи «Канатоход» и программный продукт «Школа умного потребителя». Эти инновационные решения уже проходят апробацию в электросетевом комплексе «МРСК Урала» в рамках.
Также уральские энергетики оказывают методическую поддержку молодым учёным в совершенствовании технологий под решение конкретных производственных задач.
Елена Шмелёва высоко оценила сотрудничество «МРСК Урала» с молодыми учёными. Она отметила, что программа сотрудничества Фонда «Талант и успех» и компании «Россети» предполагает, в том числе, создание в Парке Науки и искусств «Сириус» профильной проектной мастерской по направлению «Электроэнергетика», а также организацию демонстрационного полигона возобновляемых технологий и энергоэффективности «Smart Building».
Сотрудничество Фонда и компании «Россети» не ограничивается только созданием лабораторий. Это фактически перемещение исследовательских задач, исследовательских мощностей и научно-исследовательских центров в школьную среду.
Созданный фондом «Талант и успех» образовательный центр «Сириус» в Сочи уже также тесно сотрудничает со Специализированным учебно-научным центром Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). УрФУ — единственный университет в России, который занимается организацией смены для «Сириуса». Здесь на конкурсной основе отбирают детей по направлению «Наука». В этом году авторы лучших разработок «Уральской проектной смены» уже получили путевки в сочинский «Сириус» и бонусы при поступлении в УрФУ.