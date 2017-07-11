В МРСК Урала просочилась независимость

Как стало известно “Ъ”, в подконтрольной «Россетям» Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Урала разворачивается борьба вокруг состава совета директоров. «Россети» созывают внеочередное собрание акционеров, чтобы заново избрать совет после того, как в июне миноритариям удалось включить в него третьего независимого директора, тогда как гендиректор МРСК Сергей Дрегваль туда не попал. Увеличение числа независимых директоров позволило бы эмитенту попасть в котировальный список первого уровня на Московской бирже.



В пятницу «Россети» инициировали проведение внеочередного собрания акционеров МРСК Урала (управляет распредсетями в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях), его повестка будет определяться 10 июля. Среди вопросов — предложения акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров. Его состав уже был избран акционерами МРСК Урала на годовом собрании 5 июня, но тогда в совет не попал генеральный директор Сергей Дрегваль. Его сменил независимый директор — советник главы Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Денис Куликов. В итоге число независимых директоров увеличилось с двух до трех человек, еще двое — гендиректор ООО «Региональная распределительная сетевая компания» Роман Дмитрик (избирался голосами «Реновы» Виктора Вексельберга, которая владеет 7,52% акций) и глава АПИ Александр Шевчук (от кипрской EOS Russia, 6,69%).



Наличие трех независимых директоров дает МРСК возможность попасть в котировальный список первого уровня на Московской бирже «при условии решения проблемы капитализации компании», считает Александр Шевчук. Генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин и его заместитель по корпоративному управлению Юрий Гончаров в феврале рассылали миноритарным акционерам МРСК Урала письма с предложением «обеспечивать выдвижение и избрание необходимого количества независимых директоров в соответствии с правилами листинга» и «при наличии заинтересованности в нахождении ценных бумаг МРСК в высших уровнях котировальных списков фондовой биржи». Сам господин Бударгин в текущем году впервые не был выдвинут государством в состав членов совета директоров «Россетей». Он объяснял это “Ъ” необходимостью увеличения числа независимых директоров.



По предложению топ-менеджеров «Россетей» миноритарные акционеры избрали третьего независимого директора, объединившись с Росимуществом (владеет 3,71% в МРСК) и Меткомбанком (17,48%). Еще два члена совета были избраны от «Реновы» — заместитель главы ГК «Газэкс» Наталия Оже и проектный директор «Реновы» Яков Тесис.



Госпожа Оже считает, что интересы «Россетей» как основного акционера соблюдены, поскольку сейчас у них 6 из 11 мест в совете. «Внеочередное собрание, на мой взгляд, созывается только для удовлетворения амбиций “Россетей” и людей, которые отвечают за корпоративное управление в МРСК Урала»,— отмечает она. Для возвращения в состав совета директоров представителя «Россетей», полагает госпожа Оже, «будет сформирована соответствующая директива для территориального управления Росимущества». Кто может войти в состав совета директоров, источники “Ъ” не знают, предполагая, что это может быть либо Сергей Дрегваль, либо квазинезависимый директор, выдвинутый «Россетями».



В МРСК Урала запрос “Ъ” переадресовали в «Россети», там сообщили, что поддерживают присутствие независимых директоров в составах советов своих зависимых обществ. «В том числе это касается и Дениса Куликова, который имеет большой опыт работы члена совета директоров в компаниях группы “Россети”»,— утверждают в госхолдинге. Партнер Saveliev, Batanov & Partners Анастасия Савельева отмечает, что для принятия решения по отдельным вопросам — согласно уставу МРСК Урала это вопросы, связанные с взаимоотношениями с дочерними обществами, а также вопросы кредитной политики — требуется квалифицированное большинство голосов в две трети.



Источник: Коммерсант.

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