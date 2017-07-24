Более 220 тысяч обращений обработали центры обслуживания потребителей Кубаньэнерго с начала года

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
24 июля 2017, 16:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЦОК
В течение первого полугодия пункты и центры обслуживания потребителей ПАО «Кубаньэнерго» приняли и обработали более 221 тысячи обращений от потребителей услуг. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года общее количество обращений увеличилось на 24%, что обусловлено повышением информированности потребителей услуг о способах связи с компанией.
Наиболее эффективной формой взаимодействия с потребителями является заочное обслуживание – информирование потребителей по телефону горячей линии Кубаньэнерго (58%). С начала года в call-центр компании обратилось более 129 тысяч человек. Через интернет-сервисы Кубаньэнерго (официальный сайт компании) обратились более 1,3 тысячи потребителей.
Большая часть обращений связана с запросами на оказание услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям Кубаньэнерго, на оказание дополнительных сервисов.
Сегодня в Кубаньэнерго на территории Краснодарского края и Республики Адыгея созданы и функционируют 12 центров обслуживания потребителей и 41 пункт по работе с потребителями в районах электрических сетей. Главная функция подразделений, осуществляющих взаимодействие с потребителями услуг, – обеспечение оперативного разрешения вопросов технологического присоединения, передачи электроэнергии, организации учета электроэнергии и дополнительных услуг для граждан и юридических лиц на территории эксплуатационной ответственности компании.
В целях заочного обслуживания потребителей услуг в ПАО «Кубаньэнерго» организована круглосуточная работа call-центра с единым федеральным номером 8-800-100-15-52. Операторы call-центра информируют население по вопросам электроснабжения и времени проведения аварийно-восстановительных работ и плановых ремонтов. Сотрудники call-центра принимают сообщения потребителей о фактах хищения электроэнергии и предоставляют консультации по техприсоединению и другим услугам компании.
ПАО «Кубаньэнерго» также осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на веб-сайте www.kubanenergo.ru посредством приема заявок на оказание услуг через «Личный кабинет» клиента, приема обращений через интерактивную обратную связь (интернет-приемную), предоставления информации потребителям в подразделе «Вопрос-ответ».