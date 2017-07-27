Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья обсудили актуальные вопросы развития распредсетевого комплекса

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
27 июля 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017, МРСК ЦЕНТРА
Представители МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в работе тематических круглых столов, организованных в рамках соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных и кабельных сетей на учебно-тренировочном полигоне в Пензе.
Делегаты от двух энергокомпаний обсудили с коллегами ключевые аспекты природоохранной деятельности предприятий сетевого комплекса. Вопросам обеспечения экологически сбалансированного развития энергетической инфраструктуры в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья уделяется повышенное внимание. В частности, в регионах присутствия ведутся комплексные работы по замене оборудования на современное, обладающее повышенными показателями надежности и экологичности, установке на опорах ЛЭП специальных птицезащитных устройств и монтажу самонесущего изолированного провода, безопасного для представителей животного мира, вместо обычного неизолированного.
Кроме того, специалисты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья уделили внимание анализу перспектив инновационного развития распределительного сетевого комплекса, повышения его эксплуатационной надежности, применения современных средств индивидуальной защиты, разработки энергоэффективных материалов и оборудования для электроэнергетической отрасли.
Напомним, накануне команды МРСК Центра и МРСК Центра завершили прохождение последних этапов соревнований профмастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. Воронежские энергетики освободили пострадавшего от действия электрического тока и оказали ему первую помощь, кировчане выполнили замену дефектного изолятора на комплектной трансформаторной подстанции. После этого обе бригады прошли тестирование с применением программного комплекса <АСОП-эксперт> и выполнили виртуальное обследование электрооборудования.
Итоги соревнований, призванных продемонстрировать готовность производственного персонала к любым вызовам современного мира, будут объявлены завтра на торжественной церемонии закрытия соревнований.