В Гуанчжоу обсудили поддержку инноваций как инструмента сотрудничества стран БРИКС и ключевой фактор развития экономик стран объединения

17-18 июля в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика) состоялась седьмая встреча старших должностных лиц и пятая встреча Министров науки, технологий и инноваций (НТИ) государств — участников БРИКС. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Г.В. Трубников.



В состав российской делегации вошли - координатор НТИ БРИКС от Российской Федерации, старшее должностное лицо заместитель директора Международного департамента В.М. Смирнов, представители ОИЯИ, Сколтеха, РФФИ и МНиОП.



Во встрече также приняли участие делегации из Бразилии (в составе 4 человек), ЮАР (в составе 4 человек), Индии (в составе 7 человек) и Китая (в составе 14 человек).



Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Г.В. Трубников выступил с докладом о государственной политике в области НТИ и реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 1 декабря 2016 г. № 642.



Главной темой пятой встречи Министров науки, технологий и инноваций (НТИ) государств — участников БРИКС стали инновации как инструмент сотрудничества стран БРИКС и ключевой фактор развития экономик стран объединения.



Минобрнауки России наращивает взаимодействие по пяти приоритетным направлениям сотрудничества стран БРИКС (Бразилия - предупреждение и ликвидация природных катастроф, Россия - водные ресурсы и борьба

с загрязнением воды, Индия - геопространственные технологии и их применение, КНР - новая и возобновляемая энергетика, энергетическая эффективность, ЮАР - астрономия). Также Минобрнауки России ведет работу по направлениям, которые определены в ст. 3 Межправительственного меморандума о сотрудничестве в сфере НТИ от 2015 года.



В преддверии министерской встречи НТИ БРИКС Минобрнауки России организовало в Дубне первую встречу рабочей группы БРИКС по исследовательским инфраструктурам (ИИ) и проектам класса мегасайенс с целью продвижения российской инициативы Global Research Advanced Infrastructure Network – GRAIN. Сотрудничество в рамках GRAIN направлено на создание динамичной среды для развития исследовательских инфраструктур внутри БРИКС для проведения фундаментальных и междисциплинарных исследований; эффективное использование, развитие и управление исследовательских инфраструктур и мегасайенс проектами; стимулирование передачи научных знаний в производственный сектор экономики с целью повышения производительности и конкурентоспособности, содействия инновационной экосистеме.



Также Минобрнауки России с участием научно-исследовательских организаций и университетов стран БРИКС провело первый скоординированный конкурс в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».



В ходе заседания Рабочей группы БРИКС по финансированию науки, технологий и инноваций в г. Претория, ЮАР, поддержано 26 многосторонних проектов. Второй конкурс научно-исследовательских проектов запланирован к объявлению в августе 2017 года.



Для участия во втором Форуме молодых ученых 11-15 июля в Гуанчжоу, КНР, Минобрнауки России были номинированы 17 молодых ученых по энергетике, материаловедению, биотехнологиям и биомедицине, научно-технической и инновационной политике.



В ходе министерской встречи согласован и утвержден План действий БРИКС по инновационному сотрудничеству на период 2017-2020 гг. (BRICS Action Plan for Innovation Cooperation 2017-2020, далее - План действий).



План действий направлен на содействие социально-экономическому прогрессу; достижение целей устойчивого развития ООН; поддержку проектов и разработок (R&D) в области фундаментальных и прикладных исследований и инноваций в рамках двустороннего и пятистороннего взаимодействия; расширение партнерских связей между государственным и частным секторами экономики; поощрение стратегических и долгосрочных партнерских отношений между университетами и промышленностью для удовлетворения потребностей бизнеса и вклада в экономический рост; продвижение открытой науки и ИИ; развитие технопарков; передачу технологий, разработку платформ для сотрудничества между предприятиями и научными кругами; повышение профессиональной подготовки кадров и мобильности ученых и предпринимателей; повышение роли молодежи, женщин в науке, технике и инновационной деятельности.



В Плане действий содержится призыв создания инвестиционных инструментов, укрепления связей с Новым банком развития для финансирования развития инноваций и предпринимательства.



Кроме того, актуализированы перечень мероприятий, заседаний рабочих групп, сроки и место их проведения для развития НТИ сотрудничества БРИКС.



По итогам встречи была подписана Гуанчжоуская декларация Министров НТИ БРИКС.



Очередная министерская встреча состоится в период председательства ЮАР в 2018 году.

Источник: Минобрнауки РФ