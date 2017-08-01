Нижновэнерго: более 2900 км линий электропередачи отремонтировано за первое полугодие 2017г

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1 августа 2017, 14:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 6 месяцев 2017 года. На выполнение мероприятий было направлено свыше 578 млн. рублей.
Энергетики отремонтировали более 2900 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ. Проведен комплексный капитальный ремонт восьми подстанций 35-110 кВ и ремонт 1067 комплектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.
Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка 2991,25 га трасс воздушных линий электропередачи.
Всего в 2017 году специалисты филиала «Нижновэнерго» планируют отремонтировать свыше 8847 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 2176 трансформаторных подстанций. Комплексный капитальный ремонт пройдет на 40 подстанциях напряжением 35 и 110 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить 5586,61 га трасс воздушных ЛЭП.
Своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Нижновэнерго» мероприятий ремонтной программы является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.