Нижновэнерго повышает надежность работы сетевого комплекса в южных районах области

Индекс Доверия RusCable.Ru
1 августа 2017, 10:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
В производственном отделении «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.
За 6 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали более 346 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Выполнен комплексный капитальный ремонт 112 трансформаторных подстанций (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка 413,81 га трасс ВЛ.
Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов расположенных в таких крупных городах как Выкса, Кулебаки, Навашино и др. Кроме того, выполняемые работы по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2017-2018 гг, качественно улучшат электроснабжение таких градообразующих предприятий как ОАО «Кулебакский металлургический завод», ПС «Мухтолово тяговая» ПАО «РЖД», ОАО «Труд», АО «Навашинский завод строительных материалов» (НЗСМ) и ООО «Завод Металлист».
Всего в рамках подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 гг. специалисты производственного отделения планируют выполнить комплексный ремонт свыше 1 157 километров воздушных линий электропередачи и 224 трансформаторных подстанций. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено свыше 800 га трасс воздушных ЛЭП.
Напомним, в зону ответственности производственного отделения «Южные электрические сети» выходят 8 районов: Ардатовский, Вачский, Вознесенский, Выксунский, Дивеевский, Кулебакский, Навашинский и Сосновский.
Своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Нижновэнерго» мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Нижегородской области.