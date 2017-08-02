Изолированным регионам дали льготы на электроэнергию

Белый дом установил на 2017 год льготный энерготариф для изолированных районов Дальнего Востока в 4 руб. за кВт•ч, Это должно стимулировать инвестиции, но компании, ведущие бизнес в регионе, пока осторожно оценивают возможный эффект энергольгот, а аналитики замечают, что у бизнеса в регионе хватает и других проблем. При этом энергетикам новые льготы также не добавляют оптимизма: средства на инвестиции в энергосистему Дальнего Востока в тарифах пока так и не учтены.



Вчера правительство опубликовало ряд документов, описывающих механизм льготных энерготарифов на Дальнем Востоке. Так, Белый дом определил тариф для потребителей изолированных энергосистем (Чукотка, Камчатка, Сахалин, Магаданская область, часть Якутии) до конца года — 4 руб. за кВт•ч без НДС. Как пояснили в Минвостокразвития, «это уровень тарифа, который фактически будет в счетах». У регионов есть право дифференцировать тарифы потребителям по уровню напряжения, добавили в ведомстве, и фактический тариф может быть ниже, если субъекты РФ будут субсидировать его. Как уточнили в ФАС, базовый уровень тарифа рассчитывался как «средневзвешенное значение конечных цен для потребителей РФ в 2016 году, за исключением Дальнего Востока и иных изолированных территорий, с учетом индексации».



Идеологом льготного энерготарифа считается вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий ДФО, принципиально решение о его введении было принято в 2016 году, льготу компенсирует надбавка к цене оптового энергорынка в европейской части РФ, Сибири и на Урале. Введение льготы, которая в 2017 году будет стоить рынку 24 млрд руб., должно резко понизить тарифы в изолированных зонах, где они высоки из-за больших топливных затрат (о том, насколько упадут тарифы в ДФО, см. «Ъ-Онлайн»). Цель льготы — стимулирование инвестиций на Дальнем Востоке.



Будет ли льготная цена на электроэнергию серьезным стимулом для инвесторов вкладываться в проекты в ДФО, пока не ясно. «Льгота снизит издержки предприятий, но это не означает, что она напрямую приведет к дополнительным инвестициям,— замечает Наталья Порохова из АКРА.— У региона есть еще много других ограничителей развития — плохая инфраструктура и транспортная доступность, суровый климат». Цены для крупных промышленных потребителей в соседней Сибири, где цена электроэнергии обычно не считается значимым барьером для инвестиций, могут быть и ниже (см. инфографику). При этом в «Сообществе потребителей энергии» озабочены тем, что за Дальний Восток доплачивают другие. «Бессмысленное неналоговое изъятие средств у потребителей европейской части РФ и Сибири усугубляется абсолютно декоративным контролем за их расходованием и отсутствием мер по повышению эффективности дальневосточной энергетики»,— заявил “Ъ” директор ассоциации Василий Киселев.



Часть инвесторов ДФО сами обеспечивают себя энергией. Так, у золотодобывающей Nordgold есть генерация на руднике Нерюнгри (19 млн кВт•ч в год), на строящемся руднике Гросс пока стоят мобильные дизели и возводится ТЭЦ на 19 МВт. В представительстве канадской Kinross Gold (добыча золота на Чукотке) сказали, что снабжают активы за счет своих дизельных ТЭС. В Polymetal заявили “Ъ”, что три из восьми предприятий в ДФО подключены к сетям (потребление — 243 млн кВт•ч в год), пять используют собственную генерацию (247,9 млн кВт•ч). По оценке компании, при тарифе в 4 руб. за кВт•ч экономия превысит 600 млн руб. год, средства будут инвестированы в производство. У Highland Gold в ДФО потребление около 150 млн кВт•ч в год, но своей генерации нет. В Хабаровском крае цены меньше, чем 4 руб. за кВт•ч, говорят в компании, но этот тариф может положительно сказаться на рентабельности проекта Кекура на Чукотке.



Есть и другая проблема, пока не решенная регуляторами: энерготарифы на Дальнем Востоке и до снижения, и сейчас даже с учетом компенсации льгот не включают средства на инвестиции для самих энергетиков (основные активы принадлежат «РусГидро» и Федеральной сетевой компании). Как писал “Ъ” в июне, вопрос о включении инвестсоставляющей в надбавку для оптового рынка на 2018–2019 годы обсуждался в Белом доме. Но пока о размере надбавки в будущем ведомства говорят осторожно. В Минвостокразвития заявили, что «пока сложно сказать», будет ли учтена инвестсоставляющая в 2018 году. В «РусГидро» говорят, что вопрос будет решать правкомиссия по энергетике, которая будет определять перечень инвестпроектов в ДФО.



Источник: Коммерсант.

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