Энергетики МРСК Северного Кавказа в Ингушетии подключили к сетям военный городок Нацгвардии

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
2 августа 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Филиал МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») осуществил технологическое присоединение к своим сетям нового жилого микрорайона для военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии, несущих службу в Республике Ингушетия. Максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств составила 1,285 МВт по второй категории надежности классом напряжения электрических сетей 10 кВ.
Открытие военного городка состоялось 27 июля при участии главы Республики Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и командира 49-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майора Романа Игнатенко.
Современный жилой комплекс, расположенный на 25 га земли, включает в себя два общежития и три жилых дома на 180 квартир, а также школу и детский сад на 160 мест.
Для того чтобы осуществить подключение столь крупного объекта, специалисты Ингушского филиала МРСК Северного Кавказа выполнили строительство новых электрических сетей напряжением 10 кВ и реконструкцию существующих линий 10 кВ от подстанции «Назрань».
«Деятельность филиала по технологическому присоединению к сетям является одним из приоритетных направлений и способствует расширению налоговой базы, созданию новых рабочих мест, реализации жилищной политики республики, внося тем самым свой вклад в ее социально-экономическое развитие. Так, в июле мы исполнили обязательства по 69 договорам на технологическое присоединение к электросетям, предоставив новым потребителям 1 МВт мощности», - отметил директор филиала Султан Цечоев. Во втором полугодии энергокомпания намеревается подключить к электросетям более трехсот объектов, большинство из которых относится к индивидуальному жилищному сектору. Планируемая подключаемая мощность – 5,8 МВт.
Напомним, что для ускоренного подключения к электросетям можно воспользоваться приемом заявок на технологическое присоединение на веб-сайте http://lk.mrsk-sk.ru/ через Личный кабинет заявителя. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.
Группа компаний «Россети» также ввела новые интерактивные сервисы для потребителей на едином портале https://www.портал-тп.рф. Одним из основных назначений портала является возможность получения в электронном виде услуг по технологическому присоединению.