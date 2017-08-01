Система АИИС КУЭ от Группы компаний IEK

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4 августа 2017, 16:16
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK и компания «Энфорс» – ведущий российский разработчик программного обеспечения верхнего уровня систем АИИС КУЭ – объединили свои возможности по созданию комплексных решений для внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Теперь многотарифные счетчики электроэнергии IEK® интегрированы в состав АИИС КУЭ «Энфорс».
ГК IEK и компания «Энфорс» запустили совместный проект по разработке и внедрению автоматизированных систем коммерческого и технического учета для оптового и розничного рынков электроэнергии на базе многотарифных счетчиков электроэнергии IEK® STAR 104 и STAR 304 (см.Таблицу 1) и оборудования «Энфорс». В рамках данного проекта предусмотрено решение полного комплекса задач по созданию системы АИИС КУЭ:
Для справки:
АИИС КУЭ (АСКУЭ) – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии создается для коммерческого учёта потребляемой или отпускаемой электрической энергии. Помимо основных задач, связанных с учетом электроэнергии и передачей информации, с помощью АСКУЭ можно осуществлять:
Группа компаний IEK готова разрабатывать и другие варианты АСКУЭ по заказу потребителей.
Таблица 1. Счетчики электроэнергии IEK®, интегрированные в систему АСКУЭ «Энфорс»
|Артикул
|Наименование
|CCE-1R4-1-02-1
|Счетчик эл. эн. 1-фаз. мн.тариф. STAR 104/1 R1-5(60)Э 4ШИО
|CCE-3R4-1-02-1
|Счетчик эл. эн. 3-фаз, мн.тариф. STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО
|CCE-3C4-3-02-1
|Счетчик эл. эн. 3-фаз, мн.тариф. STAR 304/1 С4-5(10)Э 4ТИО
|CCE-3C4-2-02-1
|Счетчик эл. энергии трехфазный многотарифный STAR 304/1 С4-10(100)Э 4ШИО
|CCE-3C4-1-02-1
|Счетчик эл. энергии трехфазный многотарифный STAR 304/1 С4-5(60)Э 4ШИО