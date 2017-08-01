Система АИИС КУЭ от Группы компаний IEK

Группа компаний IEK и компания «Энфорс» – ведущий российский разработчик программного обеспечения верхнего уровня систем АИИС КУЭ – объединили свои возможности по созданию комплексных решений для внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Теперь многотарифные счетчики электроэнергии IEK® интегрированы в состав АИИС КУЭ «Энфорс».

ГК IEK и компания «Энфорс» запустили совместный проект по разработке и внедрению автоматизированных систем коммерческого и технического учета для оптового и розничного рынков электроэнергии на базе многотарифных счетчиков электроэнергии IEK® STAR 104 и STAR 304 (см.Таблицу 1) и оборудования «Энфорс». В рамках данного проекта предусмотрено решение полного комплекса задач по созданию системы АИИС КУЭ:

Предпроектное обследование;

Проектирование (проектные работы, создание эксплуатационной документации);

Поставка необходимого оборудования и материалов;

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

Метрологическое обеспечение (сертификация системы путем внесения в Госреестр средств измерений, поверка системы, разработка методики измерений (МИ), экспертиза методики с ОАО «АТС» и внесение МИ в Федеральный реестр средств измерения);

Гарантийное обслуживание.

Для справки:

АИИС КУЭ (АСКУЭ) – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии создается для коммерческого учёта потребляемой или отпускаемой электрической энергии. Помимо основных задач, связанных с учетом электроэнергии и передачей информации, с помощью АСКУЭ можно осуществлять:

мониторинг качественных характеристик электрической сети ;

; вычисление балансов электроэнергии , а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных;

, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных; реализация дифференцированных тарифов оплаты за электроэнергию;

оплаты за электроэнергию; управление нагрузкой объекта автоматизации, в том числе ограничение потребления, а также дистанционное отключение подачи электроэнергии.

Группа компаний IEK готова разрабатывать и другие варианты АСКУЭ по заказу потребителей.

Таблица 1. Счетчики электроэнергии IEK®, интегрированные в систему АСКУЭ «Энфорс»