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Система АИИС КУЭ от Группы компаний IEK

Система АИИС КУЭ от Группы компаний IEK

4 августа 2017, 16:16
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK и компания «Энфорс» – ведущий российский разработчик программного обеспечения верхнего уровня систем АИИС КУЭ – объединили свои возможности по созданию комплексных решений для внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Теперь многотарифные счетчики электроэнергии IEK® интегрированы в состав АИИС КУЭ «Энфорс».

ГК IEK и компания «Энфорс» запустили совместный проект по разработке и внедрению автоматизированных систем коммерческого и технического учета для оптового и розничного рынков электроэнергии на базе многотарифных счетчиков электроэнергии IEK® STAR 104 и STAR 304 (см.Таблицу 1) и оборудования «Энфорс». В рамках данного проекта предусмотрено решение полного комплекса задач по созданию системы АИИС КУЭ:

  • Предпроектное обследование;
  • Проектирование (проектные работы, создание эксплуатационной документации);
  • Поставка необходимого оборудования и материалов;
  • Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
  • Метрологическое обеспечение (сертификация системы путем внесения в Госреестр средств измерений, поверка системы, разработка методики измерений (МИ), экспертиза методики с ОАО «АТС» и внесение МИ в Федеральный реестр средств измерения);
  • Гарантийное обслуживание.

Для справки:

АИИС КУЭ (АСКУЭ) – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии создается для коммерческого учёта потребляемой или отпускаемой электрической энергии. Помимо основных задач, связанных с учетом электроэнергии и передачей информации, с помощью АСКУЭ можно осуществлять:

  • мониторинг качественных характеристик электрической сети;
  • вычисление балансов электроэнергии, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных;
  • реализация дифференцированных тарифов оплаты за электроэнергию;
  • управление нагрузкой объекта автоматизации, в том числе ограничение потребления, а также дистанционное отключение подачи электроэнергии.

Группа компаний IEK готова разрабатывать и другие варианты АСКУЭ по заказу потребителей.

Таблица 1. Счетчики электроэнергии IEK®, интегрированные в систему АСКУЭ «Энфорс»

Артикул Наименование
CCE-1R4-1-02-1 Счетчик эл. эн. 1-фаз. мн.тариф. STAR 104/1 R1-5(60)Э 4ШИО
CCE-3R4-1-02-1 Счетчик эл. эн. 3-фаз, мн.тариф. STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО
CCE-3C4-3-02-1 Счетчик эл. эн. 3-фаз, мн.тариф. STAR 304/1 С4-5(10)Э 4ТИО
CCE-3C4-2-02-1 Счетчик эл. энергии трехфазный многотарифный STAR 304/1 С4-10(100)Э 4ШИО
CCE-3C4-1-02-1 Счетчик эл. энергии трехфазный многотарифный STAR 304/1 С4-5(60)Э 4ШИО

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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