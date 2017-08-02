Кабельные конструкции КОРОБОВ на Нижне-Бурейской ГЭС

"Хотел бы всех вас поздравить с началом работы гидроагрегатов" - сказал 03.07.2017 президент Владимир Путин на встрече по случаю пуска трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС.

Напомним, что Нижне-Бурейская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Бурея у посёлка Новобурейский Бурейского района Амурской области. Входит в Бурейский каскад ГЭС, являясь контррегулятором крупной Бурейской ГЭС. Строительство станции ведётся ПАО «РусГидро» с 2010 года.

ГЭС спроектирована, как средненапорная русловая гидроэлектростанция, здание ГЭС входит в состав напорного фронта. Проектная установленная мощность электростанции — 320 МВт, гарантированная зимняя мощность — 147 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 1,67 млрд. кВт·ч.

"Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, которая построена в современной России, первый такой огромный, мощный, я бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна и очень современный объект" - отметил президент.

Следует отметить, что предприятия группы компаний КОРОБОВ, активно участвовали при строительстве и обустройстве Нижне-Бурейской ГЭС. Принимая во внимание стратегическую важность объекта, к качеству поставляемых кабельных конструкций предъявлялись особые требования.

С полным перечнем объектов вы можете познакомиться в разделе "Референс-лист".