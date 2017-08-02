 
Подписаться на новости
Новости компаний

Кабельные конструкции КОРОБОВ на Нижне-Бурейской ГЭС

Кабельные конструкции КОРОБОВ на Нижне-Бурейской ГЭС

7 августа 2017, 11:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: КОРОБОВ

Обсудить на форуме

393 просмотра

"Хотел бы всех вас поздравить с началом работы гидроагрегатов" - сказал 03.07.2017 президент Владимир Путин на встрече по случаю пуска трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС.

Напомним, что Нижне-Бурейская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Бурея у посёлка Новобурейский Бурейского района Амурской области. Входит в Бурейский каскад ГЭС, являясь контррегулятором крупной Бурейской ГЭС. Строительство станции ведётся ПАО «РусГидро» с 2010 года.

ГЭС спроектирована, как средненапорная русловая гидроэлектростанция, здание ГЭС входит в состав напорного фронта. Проектная установленная мощность электростанции — 320 МВт, гарантированная зимняя мощность — 147 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 1,67 млрд. кВт·ч.

"Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, которая построена в современной России, первый такой огромный, мощный, я бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна и очень современный объект" - отметил президент.

Следует отметить, что предприятия группы компаний КОРОБОВ, активно участвовали при строительстве и обустройстве Нижне-Бурейской ГЭС. Принимая во внимание стратегическую важность объекта, к качеству поставляемых кабельных конструкций предъявлялись особые требования.

С полным перечнем объектов вы можете познакомиться в разделе "Референс-лист".

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "КОРОБОВ"

Новости связанные с этой компанией:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!