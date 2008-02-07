Цветные металлы выходят на новые уровни. Виноват Китай?

Во вторник, 8 августа, цветные металлы демонстрировали позитивную динамику «широким фронтом» (не считая олова).

Контракт на алюминий подорожал почти до 3-летнего максимума, выйдя на показатель $2030 за т, подорожав по итогам сессии на $68. Торги на LME прошло 33 тыс. лотов. «Алюминий обновил почти 2,5-летний максимум на новостях о том, что власти китайской провинции Шаньдун распорядились о закрытии алюминиевых мощностей в объеме 3,21 млн т, что несколько больше ожидавшегося. В результате данных мер наиболее пострадает шаньдунский производитель Hongqiao», - отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. Известно, что крупнейшая алюминиевая компания страны China Hongqiao Group (входит в состав Weiqiao Pioneering Group) сократит производство алюминия на 2,68 млн т, а Xinfa Group – на 530 тыс. т. «Действительно ли проблемы с производством алюминия в Омане, хотя они и были не столь большими, вызвали «прорыв» цены алюминия вверх, или же сказалось давление узкого ценового диапазона, который характеризовал рынок, однако происходящее вызвало удивление рынка», - заявил глава Kingdom Futures Малькольм Фриман. В Омане на алюминиевом заводе произошел инцидент неизвестной природы, вызвавший сбой в производстве. Запасы металла на складах между тем продолжили снижение, сократившись еще на 8550 т, до 1 млн 313,2 тыс. т.

Китайские власти намерены реализовать так называемую экологическую программу «2+26», цель которой - улучшить экологию в двух крупных городах (Пекине и Тяньцзине) и 26 городах меньшего размера в 4 провинциях. Программа продлится с 1 ноября 2017 года до 15 марта 2018 года. Ожидается, что всего будет затронуто 6% от мирового производства алюминия. На фоне этих новостей акции РУСАЛа заметно пошли вверх на Московской бирже - РДР во вторник обновили максимум с марта 2015 года (поднялись до 400,6 рубля), а обыкновенные акции - исторический максимум, поднявшись до 40,48 рубля.

Котировки цены меди за день выросли на $66, до $6480 за т. Запасы металла сократились на 2750 т, до 293,950 тыс. т. Цена никеля выросла на $230, до $10630 за т. Складские запасы никеля снизились на 1290 за т, до 373,992 тыс. т.

Стоимость цинка с поставкой через 3 месяца увеличилась по итогам торгов на бирже на $67, до $2925 за т. Запасы металла снизились на 950 т, до 262,525 тыс. т. Свинец подорожал на $22, до $2383 за т. Его запасы сократились на 50 т, до 150,6 тыс. т.

Котировки олова снизились на $360, до $20210 за т. Запасы олова на складских мощностях сократились на 450 т, до 1650 т.

Среди макроэкономических новостей отмечается рост китайского экспорта в июле на 7,2% в годовом сравнении, тогда как импорт увеличился на 11% (оба показателя оказались ниже прогнозов аналитиков). Позитивный торговый баланс Китая составил в июле 321 млрд юаней при прогнозе 293,5 млрд юаней.

В ходе утренних торгов 9 августа стоимость алюминия на Шанхайской фьючерсной бирже продолжила расти. Аналитики отмечают, что значительные запасы алюминия, вызывавшие значительные опасения участников рынка, теперь как будто «испарились». «Владельцы не хотят продавать, поскольку финансовое состояние многих заметно улучшилось», а растущие цены дополнительно мотивируют придержать запасы, отмечают в Galaxy Future.