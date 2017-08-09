В Йошкар-Оле мужчина украл больше 200 метров кабеля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Полицейские установили подозреваемого в краже медного кабеля, он совершал их неоднократно. Так, в начале июля с чердака дома по улице Анциферова украли больше 150 метров, потом с крыши дома по улицы Свердлова в прошедшие выходные украли 50 метров медного кабеля.

Полицейские выяснили, что преступления совершал ранее судимый 36-летний йошкаролинец. Он признался, что кабель обжигал и сдавал в пункт приема металла, - рассказали в пресс-службе МВД по Марий Эл.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража».