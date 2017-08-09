Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
9 августа 2017, 14:20
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬ, КРИМИНАЛ
В Йошкар-Оле мужчина украл больше 200 метров кабеля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.
Полицейские установили подозреваемого в краже медного кабеля, он совершал их неоднократно. Так, в начале июля с чердака дома по улице Анциферова украли больше 150 метров, потом с крыши дома по улицы Свердлова в прошедшие выходные украли 50 метров медного кабеля.
Полицейские выяснили, что преступления совершал ранее судимый 36-летний йошкаролинец. Он признался, что кабель обжигал и сдавал в пункт приема металла, - рассказали в пресс-службе МВД по Марий Эл.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража».