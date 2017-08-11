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Антон Инюцын пригласил израильских коллег принять участие в работе Российской энергетической недели

Антон Инюцын пригласил израильских коллег принять участие в работе Российской энергетической недели

11 августа 2017, 16:00
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН

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Иерусалим, Израиль, 9 августа 2017 года. - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках переговоров с Министром по вопросам окружающей среды, Министром по делам Иерусалима и еврейского наследия – председателем израильской части Смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэвом Элькиным пригласил израильских коллег принять участие в работе Российской энергетической недели.

Участники встречи также обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в газовой и электроэнергетической отраслях. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании между Минэнерго России и Министерством национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Государства Израиль по вопросу использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств.

Кроме того, Антон Инюцын провел встречу с руководителем Управления природного газа Министерства энергетики, инфраструктуры и водных ресурсов Государства Израиль – сопредседателем израильской части Рабочей группы по энергетике Александром Варшавским. В ходе переговоров заместитель главы российского энергетического ведомства сообщил, что теме использования природного газа в качестве моторного топлива будет уделено особое внимание в рамках Российской энергетической недели и пригласил господина Варшавского стать одним из участников дискуссии.

«В настоящее время у наших стран имеется значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Одним из перспективных направлений является использование природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств», – отметил Антон Инюцын.

Компания: РЭН
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