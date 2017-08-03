"Швабе" наращивает портфель инновационных проектов

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15 августа 2017, 16:27
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, ШВАБЕ
Холдинг «Швабе» уделяет повышенное внимание инновационной деятельности. Предприятия холдинга патентуют объекты интеллектуальной собственности в России и за рубежом, постоянно внедряют в серийное производство новые изделия.
В 2016 году предприятие «Швабе» – Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) – получило 29 патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, оформило 43 секрета производства (ноу-хау). География охранных документов УОМЗ охватывает такие страны, как Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Армения, Индонезия, Сингапур, Швейцария.
«По данным на конец прошлого года портфель интеллектуальной собственности нашего предприятия насчитывал 690 объектов. Из них 267 – охранные документы. За последние пять лет их количество на заводе увеличилось на 33,5%. В частности, за это время у нас появилось 49 иностранных патентов. В 2017 году мы планируем продолжить наращивать портфель интеллектуальной собственности», – сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.
В 2016 году УОМЗ выполнял 70 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, в том числе 28 по гражданской тематике. В результате в серийное производство было запущено четыре гражданских изделия: неонатальный обогреватель «Лучистое тепло-BONO», аппарат искусственной вентиляции легких SLE 5000, фиброоптическая система для фототерапии новорожденных «БилиФлекс» и транспортный светофор ДС7-07.