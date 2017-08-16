Строительство ТЭС в Тамани может быть интересно "Технопромэкспорту", "Фортуму" и En+

Участие в проекте строительства ТЭС в Тамани может быть интересно "Технопромэкспорту", "Фортуму" и En+, пишет газета "Ведомости".



Представитель "Фортума" от комментариев отказался, его коллега из En+ не ответил на запрос газеты. Как сообщил изданию представитель "Технопромэкспорта", компания сохраняет интерес к участию в проекте и планирует принять в участие в конкурсе, но окончательное решение примет после официальной публикации условий конкурса. Электростанция будет построена в любом случае, конкурс должен пройти до конца года, заявил федеральный чиновник. По словам представителя Минэнерго, конкурс будет объявлен в ближайшее время. По плану электростанция должна заработать в 2020 году.



Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается еще с лета 2015 года. Именно для нее "Технопромэкспорт" заказал четыре турбины у СП Siemens и "Силовых машин" – "Сименс технологии газовых турбин". Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. "Ростех" просил правительство отдать "Технопромэкспорту" право строительства без конкурса, но на сам конкурс, прошедший в итоге летом 2016 года, "Технопромэкспорт" не заявился, как и остальные участники энергорынка, – их не устроили условия строительства.



"Технопромэкспорт" после этого выставил купленные турбины на продажу, пишет газета. Рассматривалась возможность продать две турбины для проекта в Тамани, две – "Газпром энергохолдингу" для строительства ТЭС в Грозном, но она не была реализована, сообщили федеральный чиновник и собеседник, близкий к "Технопромэкспорту". А летом 2017 года они были перевезены в Крым, где "Технопромэкспорт" строит две электростанции – в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с российскими энергокомпаниями, подконтрольными государству.



Весной 2017 года правительство пересмотрело условия конкурса. По предложению Минэнерго в ценовую заявку для участия в конкурсе будут включены все затраты, в том числе стоимость техприсоединения к электросетям и норма доходности. При строительстве не может использоваться подержанное оборудование, а доля зарубежных комплектующих должна быть минимальна. Заявка не должна превышать 2,115 миллиона рублей за 1 МВт в месяц – это втрое больше обычных ДПМ. Но официально условия конкурса пока не публиковались, а его сроки неоднократно переносились. Последний раз Минэнерго намеревалось провести конкурс в июле.



Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что с учетом напряженного состояния энергосистемы юга России этим летом вряд ли можно дальше медлить с проведением конкурса. С начала августа в энергосистемах Крыма и Кубани сложилась непростая ситуация. Из-за жаркой погоды и возросшего энергопотребления Минэнерго было вынуждено ввести графики отключения электроэнергии.



Источник: ПРАЙМ.

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