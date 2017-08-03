"КолАтомЭнергоСбыт": энергопотребление в Мурманской области в первом полугодии 2017 года выросло

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17 августа 2017, 10:06
Рубрика: Энергетика
Метки: КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ
Гарантирующий поставщик электроэнергии АО «АтомЭнергоСбыт» подвел итоги работы в Мурманской области в первом полугодии 2017 года. Компания отмечает рост полезного отпуска по ряду групп потребителей в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
Наибольший прирост полезного отпуска наблюдается в промышленности – он составил 12%. Также наблюдается 10%-й рост потребления предприятий тепло- и водоснабжения. Незначительный рост есть в энергопотреблении предприятий, финансируемых из бюджетов разных уровней.
Падение полезного отпуска «КолАтомЭнергоСбыт» отмечает в сферах сельского и лесного хозяйства, транспорта и связи, а также строительства.
Суммарно уровень полезного отпуска с начала 2017 года по отношению к первому полугодию 2016 года составил 102%.
Благодаря интенсивной работе гарантирующего поставщика по сбору средств за поставленную электроэнергию, а также непрерывному конструктивному диалогу с органами власти в первом полугодии 2017 года филиал «КолАтомЭнергоСбыт» обеспечивает собираемость на уровне, близком к 100%. Стабильные финансовые показатели деятельности, свидетельствующие об эффективном менеджменте, позволяют филиалу своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по передаче электроэнергии сетевым организациям, а также совершать платежи на оптовый рынок электроэнергии и мощности.
Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» завершил 2016 год, продемонстрировав весьма высокий показатель собираемости – 102% по итогам года. В целом по Обществу этот показатель достиг 98%, уверенно выдвинув АО «АтомЭнергоСбыт» в топ ведущих энергосбытовых компаний в стране. В текущем году компания ставит перед собой не менее амбициозные цели и успешно работает над их выполнением.