Ростех создает "Инжиниринговый центр аддитивных технологий"

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17 августа 2017, 11:10
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ
На базе Всероссийского института легких сплавов будет создан «Инжиниринговый центр аддитивных технологий» (ИЦАТ) для предприятий Ростеха. Более 30 предприятий Госкорпорации уже заявили о готовности к обсуждению условий и перспектив совместной работы с «Инжиниринговым центром аддитивных технологий».
«Инжиниринговый центр аддитивных технологий» будет действовать в интересах предприятий Ростеха с расчетом на коллективное пользование аддитивными технологиями. Специалисты центра будут заниматься координацией научно-исследовательских работ, процессов подбора и адаптации решений по использованию аддитивных технологий, а также оцифровкой и контролем геометрических параметров изделий.
«Внедрение аддитивных технологий 3D-моделирования и производства с применением 3D-печати относится к числу самых динамично развивающихся направлений мировой металлургии. И задача Госкорпорации Ростех – обеспечить российской металлургической промышленности возможность применять эти технологии, чтобы поддержать национальный суверенитет в области авиакосмического, энергетического, корабельного машиностроения», – заявил заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров.
Как он отметил, кооперация ученых и производителей на базе нового центра позволит со временем обеспечить полное импортозамещение в производстве материалов для аддитивных технологий.
Предварительные переговоры о сотрудничестве прошли также с поставщиками оборудования и расходных материалов для аддитивного производства и цифровых измерений. Для обеспечения импортозамещения расходных материалов в аддитивном производстве прорабатывается возможность создания модульной установки по изготовлению порошков различных сплавов на ОАО «ВИЛС». Данная продукция применима как для новых, так и для классических способов производства, что будет способствовать повышению конкурентоспособности российской гранульной металлургии и вместе с тем снижению себестоимости отечественной металлургической продукции.
ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» – стратегическое предприятие в области создания новых технологий и производства металлургической продукции из специальных сплавов. Институт «ВИЛС» обладает замкнутым металлургическим производственным циклом, интегрированным с испытательной и исследовательской базой. В инновационном портфеле института находится 97 патентов. Научные кадры и производственные мощности сосредоточены на единой площадке в Москве. Крупнейшим акционером ОАО «ВИЛС» является Госкорпорация Ростех.