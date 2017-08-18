Кубаньэнерго модернизирует энергоучет в Адыгейском энергорайоне

В Адыгейском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») проводится модернизация системы учета электроэнергии Красногвардейского района Адыгеи, в ходе которой на первом этапе планируется автоматизировать учет за счет установки 600 «умных» приборов учета. Потребителям компании современные счетчики будут установлены бесплатно, одновременно будет выполнена замена ответвлений в домовладения с помощью безопасного самонесущего изолированного провода.



В первую очередь планируется автоматизировать учет электроэнергии у тех юридических и бытовых потребителей района, которые находятся в проблемных участках электросети.



Устанавливаемые электросчетчики отечественного производства имеют ряд преимуществ как с экономической, так и технической точки зрения. Они обладают высоким классом точности и функциями дистанционной передачи данных об энергопотреблении.



Современные приборы учета пресекают возможность несанкционированного вмешательства в их работу. В некоторых случаях приборы учета помогут предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием, так как при соответствующих настройках способны контролировать «токи утечки» и отключать электроснабжение при достижении опасных значений.



Электросчетчики будут установлены на опорах воздушных линий электропередачи в точке подключения абонента к электрической сети. Вместе с монтажом приборов учета будет заменено ответвление в домовладение на более надежный и безопасный самонесущий изолированный провод.



– Выгода для потребителя от такого счетчика очевидна. Во-первых, они будут установлены бесплатно и ответственность за их эксплуатацию ложится на сетевую компанию, что избавляет абонентов от расходов на их содержание. Современная система учета позволяет вести учет по времени суток, что тоже экономит расходы населения при переходе на многотарифный режим расчетов, – считает директор Адыгейских электросетей Юрий Хомиченко.



Кроме того, новые приборы учета осуществляют контроль потребляемой мощности и отключают электроснабжение при превышении пороговых значений, установленных договором электроснабжения, что исключает перегрузки и выход из строя силовых трансформаторов в ТП и существенно улучшает надежность и качество электроснабжения.



Работы по установке новых электросчетчиков выполняются в рамках энергосервисных контрактов, заключенных Кубаньэнерго с частными инвесторами, где предметом договора служит экономический эффект от снижения потерь. В настоящее время к автоматизированному энергоучету в Адыгейском филиале подключено около 6,5 тыс. потребителей.