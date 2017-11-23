ООО "Башкирэнерго" приступает к реконструкции ПС-3 110 кВ "Учалы"

"Томский призрак" или
22 августа 2017, 10:46
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
ООО «Башкирэнерго» приступает к реконструкции узловой ПС-3 110/35/6 кВ «Учалы», расположенной в одноименном городе на востоке Башкирии. В течение трех недель устаревший масляный баковый выключатель МКП-110 кВ будет заменен на современный баковый элегазовый выключатель 110 кВ. Также энергетики планируют заменить четыре электромеханических устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) на одно микропроцессорное устройство, в котором совмещены все технические характеристики устаревших панелей РЗА.
Подстанция занимает стратегическое положение в энергосистеме г. Учалы и Учалинского района республики, обеспечивая транзитные энергоперетоки между Башкирией и Челябинской областью, энергоснабжение градообразующего предприятия – Учалинский горно-обогатительного комбината, многочисленных предприятий среднего и малого бизнеса. От подстанции также запитаны жилые дома, социально-бытовые и коммунальные объекты как в г. Учалы, так и в Учалинском районе. Реконструкция подстанции позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.